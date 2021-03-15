治安會報前傳槍響 男鳳山街頭開3槍示威警火速破案

高雄市治安問題連日引發關注，今上午10點市府舉辦治安會報，但清晨2時許，鳳山區自強一路一帶卻傳出3聲槍響，所幸警方迅速掌握賴姓犯嫌身分，今早7時50許在前鎮區住處將賴嫌逮捕歸案，全案朝違反槍炮彈藥管制條例移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，54歲的賴嫌日前在餐廳酒後與友人起爭執，雙方因此結下樑子，昨天深夜酒後對於上次糾紛心生怨懟，由莊姓女友人駕車，凌晨1時許載著賴嫌至自強一路一帶，對空鳴3槍示威逃逸，睡夢中的住戶聽聞槍響報案，所幸沒有造成人員傷亡。

警方趕抵現場後，拾獲3枚彈殼，之後沿途調閱監視器循線追緝，沒想到鳳山槍響不久，前鎮區鎮洲路又傳出有人亮槍叫囂，突如其來舉動嚇壞附近鄰居，警方獲報後趕抵現場，犯嫌已逃逸無蹤，經比對兩案資料，確定都為賴嫌所為，高雄市鳳山、前鎮及市刑大隨即組成專案小組追緝。

今早7時許，警方掌握賴嫌行蹤，派出警力至前鎮區住處逮人，剛剛酒醒的賴嫌雖然渾身酒氣，但神色自若，見警方上門態度冷靜，警方在犯嫌車內找到5枚未擊發子彈，且穩穩放置在車內置杯架，行徑囂張，至於作案槍枝，賴嫌供稱是網路購買，開完槍後「丟到前鎮河」。