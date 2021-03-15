快訊

影／醫師兒無照偷開車撞人重傷 母今再道歉：去看身心科

北市忠孝東路大樓頂驚見「插刀男屍」 警方調查中

高雄再傳槍案 黃明昭：嫌犯稱槍已丟海裡

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

日前高雄市發生2死槍擊案、警匪槍戰、玩具槍搶銀行等案，引發社會矚目，高雄市警察局長黃明昭曾指與地檢有共識，具有殺傷力的槍枝查獲到一律聲押並溯源。不料高雄市今凌晨再發生槍案，黃明昭今受訪說，嫌犯供稱是道具槍且已丟到海裡，現場看有彈殼沒彈頭，是否具殺傷力和槍支來源需再釐清，會建議檢方聲押。

高雄市日前發生槍擊案造成2死，黃明昭當時表示，與地檢有共識，具有殺傷力的槍枝查獲到一律聲押，並要求溯源到買賣通路及改造工廠。

鳳山今再發生槍案，一名賴姓男子今凌晨1時20分左右持槍對空開3槍。黃明昭上午說，嫌犯供稱是道具槍，對空鳴3槍，警方很迅速查出嫌犯的身份及落腳點，今天7點50分攻堅，6個小時就把人查緝到案。

黃明昭說，槍支要求一定要溯源到改造工廠等管道，會朝這方向來努力。今天這個嫌犯所持用的自稱是道具槍，相關動機正在釐清中。

被問到局長槍支是否具殺傷力，會像當初宣示的一律請檢方聲押嗎？黃明昭說，嫌犯供稱槍支已經丟到海裡，但是不是屬實還要釐清。現場有3顆彈殼，看起來是可以擊發，但沒有看到彈頭，嫌犯是供稱可以發出聲音跟光。

黃明昭說，因為槍支還沒取出，還沒辦法確定是否具殺傷力，但會建議檢察官提起聲押。

至於購槍的管道，黃明昭說，嫌犯昨天飲酒，喝了很多，還不是很清楚，在偵訊方面還要再尋求突破。嫌犯的背景，則具有多種前科。

高雄市警察局長黃明昭。記者蔡孟妤／攝影
高雄市警察局長黃明昭。記者蔡孟妤／攝影

高雄市 槍枝 槍擊

延伸閱讀

影／高市連日臨檢舞廳 黃明昭關心反毒海報看不見

大樹槍擊案後高市啟動掃黑、肅槍 黃明昭下令全力掃蕩

高雄市捷運警察隊長交接 新任隊長林宗賢走馬上任

高市肅槍追到嘉義、台南 犯嫌是台南遭槍殺角頭小弟

相關新聞

影／館長槍擊案支付槍手安家費 新北警逮寶和會組長

支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件，警詢後依組...

2千「山寨船長」偽照 林佳龍：全面檢討發證制度

本報上周獨家揭露交通部航港局中大監理弊案，一名五職等宋姓技佐收賄發放遊艇駕照長達10年，直到去年檢調查出全台竟有2千人向...

高雄再傳槍案 黃明昭：嫌犯稱槍已丟海裡

日前高雄市發生2死槍擊案、警匪槍戰、玩具槍搶銀行等案，引發社會矚目，高雄市警察局長黃明昭曾指與地檢有共識，具有殺傷力的槍...

影／吃鍋遭挑釁 賓士男持西瓜刀欲討公道被熱褲女攔阻

黃姓男子昨天帶女友吃火鍋不爽遭隔壁桌男客言語挑釁，一怒之下從賓士車上取出西瓜刀欲回店內討公道，穿熱褲的女友在店門口將男友...

高市鬧區半夜對空鳴槍又叫囂 警清晨逮1嫌辯槍丟前鎮河

高雄賴姓男子今凌晨1時許，持槍在鳳山區福安街對空開3槍逃逸，隨後轉往前鎮區鄭州路，持槍在1處民宅前叫囂，警方獲報後循線追...

18歲結婚 分分合合…62歲殺妻

六十二歲陳姓男子懷疑已離婚的前妻陳姓婦人另有新歡，昨天中午誘騙陳婦返回新竹關西老家持刀殺害，隨後打電話交代女兒後事，再持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。