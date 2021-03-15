高雄再傳槍案 黃明昭：嫌犯稱槍已丟海裡
日前高雄市發生2死槍擊案、警匪槍戰、玩具槍搶銀行等案，引發社會矚目，高雄市警察局長黃明昭曾指與地檢有共識，具有殺傷力的槍枝查獲到一律聲押並溯源。不料高雄市今凌晨再發生槍案，黃明昭今受訪說，嫌犯供稱是道具槍且已丟到海裡，現場看有彈殼沒彈頭，是否具殺傷力和槍支來源需再釐清，會建議檢方聲押。
高雄市日前發生槍擊案造成2死，黃明昭當時表示，與地檢有共識，具有殺傷力的槍枝查獲到一律聲押，並要求溯源到買賣通路及改造工廠。
鳳山今再發生槍案，一名賴姓男子今凌晨1時20分左右持槍對空開3槍。黃明昭上午說，嫌犯供稱是道具槍，對空鳴3槍，警方很迅速查出嫌犯的身份及落腳點，今天7點50分攻堅，6個小時就把人查緝到案。
黃明昭說，槍支要求一定要溯源到改造工廠等管道，會朝這方向來努力。今天這個嫌犯所持用的自稱是道具槍，相關動機正在釐清中。
被問到局長槍支是否具殺傷力，會像當初宣示的一律請檢方聲押嗎？黃明昭說，嫌犯供稱槍支已經丟到海裡，但是不是屬實還要釐清。現場有3顆彈殼，看起來是可以擊發，但沒有看到彈頭，嫌犯是供稱可以發出聲音跟光。
黃明昭說，因為槍支還沒取出，還沒辦法確定是否具殺傷力，但會建議檢察官提起聲押。
至於購槍的管道，黃明昭說，嫌犯昨天飲酒，喝了很多，還不是很清楚，在偵訊方面還要再尋求突破。嫌犯的背景，則具有多種前科。
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