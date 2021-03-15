影／吃鍋遭挑釁 賓士男持西瓜刀欲討公道被熱褲女攔阻

黃姓男子昨天帶女友吃火鍋不爽遭隔壁桌男客言語挑釁，一怒之下從賓士車上取出西瓜刀欲回店內討公道，穿熱褲的女友在店門口將男友攔下才未發生流血衝突，板橋警方網巡發現有人持刀作勢要砍人，於案發後2小時迅速通知黃男到案，警詢後依社會秩序維護法裁罰並查扣西瓜刀。

板橋警方昨天執行網路巡邏，在臉書「我是樹林人」社群網站留言，指稱昨天下午4時許板橋區溪北路一家火鍋店外，有人持刀作勢要砍人，警方派員前往現場，然雙方當事人已不在現場。

警方追問發現現場為一對男女朋友，男子與隔壁桌男子起口角衝突，隨後走至店外的賓士車內拿取西瓜刀，在店門外遭其同行穿著熱褲的女友制止，才悻悻然離去。