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影／吃鍋遭挑釁 賓士男持西瓜刀欲討公道被熱褲女攔阻
黃姓男子昨天帶女友吃火鍋不爽遭隔壁桌男客言語挑釁，一怒之下從賓士車上取出西瓜刀欲回店內討公道，穿熱褲的女友在店門口將男友攔下才未發生流血衝突，板橋警方網巡發現有人持刀作勢要砍人，於案發後2小時迅速通知黃男到案，警詢後依社會秩序維護法裁罰並查扣西瓜刀。
板橋警方昨天執行網路巡邏，在臉書「我是樹林人」社群網站留言，指稱昨天下午4時許板橋區溪北路一家火鍋店外，有人持刀作勢要砍人，警方派員前往現場，然雙方當事人已不在現場。
警方追問發現現場為一對男女朋友，男子與隔壁桌男子起口角衝突，隨後走至店外的賓士車內拿取西瓜刀，在店門外遭其同行穿著熱褲的女友制止，才悻悻然離去。
警方調閱監視器依賓士車車號查出車主為21歲黃姓男子，昨天下午6時10分，黃姓男警方通知主動到派出所到案說明，黃男表示，因隔壁桌的男子一再出言對其挑釁，一時氣憤才會從車上取出西瓜刀欲找對方輸贏，辯稱，車上擺放西瓜刀是為了防身。警詢後依社秩法裁罰並查扣該把西瓜刀。
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