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影／館長槍擊案支付槍手安家費 新北警逮寶和會組長

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件，警詢後依組識等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署指揮新北市刑大偵辦館長槍擊案以來，去年迄今已連續執行三波拘提竹聯幫和堂寶和會不法分子，並掃蕩寶和會圍事據點等堂口，寶和會組長劉姓男子（36歲）於去年警方第一波掃蕩即逃亡迄今5個月，經專案小組鍥而不捨追緝，今天凌晨在三重區忠孝路三段1處民宅拘提到案。

據了解，擔任寶和會組長的劉男，平日負責酒店圍事，專案小組追查館長槍擊案時，查出劉涉嫌與寶和會大哥施俊吉等人共同犯下紅景天吸金案擄人勒贖及陳姓被害人恐嚇取財案，警方並發現寶和會所涉及的三起槍擊案，槍手安家費用疑由劉男挪用圍事酒店營收來支付。

警方追捕過程中，劉男為規避警方查緝，逃亡期間極其小心，經常更換藏匿處所且足不出門，偶需外出也賴他人接應方敢出門，且劉並隨身攜帶護照、台胞證、廈門銀行金融卡，不排除準備隨時逃往對岸藏匿，幸經專案小組即時查獲，全案於警詢後依法移送新北檢偵辦。

支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。記者王長鼎／翻攝
支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。記者王長鼎／翻攝
支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。記者王長鼎／翻攝
支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件。記者王長鼎／翻攝

槍擊 酒店 館長 竹聯幫

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