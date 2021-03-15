涉提供館長案槍手安家費 幕後金主逃亡5月落網
新北警方追查「館長」陳之漢槍擊案，其中竹聯幫寶和會劉姓組長涉嫌提供槍手安家費，經逃亡5個月，今天凌晨在三重區落網，並起出護照、台胞證、金融卡等，詢後送辦。
陳之漢去年8月28日凌晨在自家「成吉思汗」健身館林口館門口遭槍擊，槍手劉丞浩隨即投案。新北市警察局組專案小組，查出劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，進一步深入調查發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件。
警方調查，竹聯幫寶和會劉姓組長平日負責酒店圍事，專案小組追查館長槍擊案時，查出劉嫌涉與在押的寶和會施姓男子等人共同犯下多起擄人勒贖、恐嚇取財案。
此外，另發現寶和會涉幾起槍擊案，槍手安家費用疑由劉嫌挪用圍事酒店營收支付。
警方去年執行掃蕩時拘提劉嫌未果，專案小組布線追捕，終於掌握劉嫌藏匿地點，經埋伏守候多日，凌晨順利將他拘提到案，全案詢後移送新北地檢署偵辦。
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