快訊

影／醫師兒無照偷開車撞人重傷 母今再道歉：去看身心科

北市忠孝東路大樓頂驚見「插刀男屍」 警方調查中

涉提供館長案槍手安家費 幕後金主逃亡5月落網

中央社 / 新北15日電

新北警方追查「館長」陳之漢槍擊案，其中竹聯幫寶和會劉姓組長涉嫌提供槍手安家費，經逃亡5個月，今天凌晨在三重區落網，並起出護照、台胞證、金融卡等，詢後送辦。

陳之漢去年8月28日凌晨在自家「成吉思汗」健身館林口館門口遭槍擊，槍手劉丞浩隨即投案。新北市警察局組專案小組，查出劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，進一步深入調查發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件。

警方調查，竹聯幫寶和會劉姓組長平日負責酒店圍事，專案小組追查館長槍擊案時，查出劉嫌涉與在押的寶和會施姓男子等人共同犯下多起擄人勒贖、恐嚇取財案。

此外，另發現寶和會涉幾起槍擊案，槍手安家費用疑由劉嫌挪用圍事酒店營收支付。

警方去年執行掃蕩時拘提劉嫌未果，專案小組布線追捕，終於掌握劉嫌藏匿地點，經埋伏守候多日，凌晨順利將他拘提到案，全案詢後移送新北地檢署偵辦。

槍擊 竹聯幫

延伸閱讀

新聞眼／館長槍擊案破案暴露的不堪真相

新北刑大天花板 竟藏槍毒

嘉義富商付贖3千萬最後1嫌落網 35歲盧女也涉擄人

館長案外案擬懲處破案人員 黃宗仁撂狠話：查辦到底

相關新聞

影／館長槍擊案支付槍手安家費 新北警逮寶和會組長

支付槍手安家費，新北市刑大今天逮獲寶和會劉姓組長，查扣護照、台胞證、廈門銀行金融卡及紅景天吸金案相關合約文件，警詢後依組...

2千「山寨船長」偽照 林佳龍：全面檢討發證制度

本報上周獨家揭露交通部航港局中大監理弊案，一名五職等宋姓技佐收賄發放遊艇駕照長達10年，直到去年檢調查出全台竟有2千人向...

高雄再傳槍案 黃明昭：嫌犯稱槍已丟海裡

日前高雄市發生2死槍擊案、警匪槍戰、玩具槍搶銀行等案，引發社會矚目，高雄市警察局長黃明昭曾指與地檢有共識，具有殺傷力的槍...

影／吃鍋遭挑釁 賓士男持西瓜刀欲討公道被熱褲女攔阻

黃姓男子昨天帶女友吃火鍋不爽遭隔壁桌男客言語挑釁，一怒之下從賓士車上取出西瓜刀欲回店內討公道，穿熱褲的女友在店門口將男友...

高市鬧區半夜對空鳴槍又叫囂 警清晨逮1嫌辯槍丟前鎮河

高雄賴姓男子今凌晨1時許，持槍在鳳山區福安街對空開3槍逃逸，隨後轉往前鎮區鄭州路，持槍在1處民宅前叫囂，警方獲報後循線追...

18歲結婚 分分合合…62歲殺妻

六十二歲陳姓男子懷疑已離婚的前妻陳姓婦人另有新歡，昨天中午誘騙陳婦返回新竹關西老家持刀殺害，隨後打電話交代女兒後事，再持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。