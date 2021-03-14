新北警局長下令徹查所有刑案證物 再有疏漏就撤換主管
新北警方偵辦館長槍擊案與竹聯幫寶和會非法組織，涉嫌人的名牌手表在搜查過程遺失，引發外界質疑員警操守，近日又傳警方為了找表，意外在專案小組辦公室天花板查獲槍毒，再添案外案；新北警方今澄清槍毒是其他案件的證物，與館長案無關。局長黃宗仁對內也要求清查所有刑案的贓證物管理情況，「若再有疏漏，撤換相關主管。」
據了解，新北警方是弄丟寶和會前會長邵柏傑價值數百萬元的愛彼名表，因為找不到，所以派人與邵協議，雙方談定50萬元賠償價碼，賠償金由刑警大隊多名高階幹部和專案小組主要幹部分擔。
今天中午，警界內部有消息傳出，指新北警為了找手表展開自清行動，在刑事警察大隊搜索專案人員辦公室時，從天花板夾層找到改造手槍、子彈和毒品等物。因為無人承認，所有專案人員都被依槍砲、毒品等罪移送；新北警下午緊急發聲明澄清，指槍毒是在員警共用的備勤室天花板夾層找到，第一時間已找到放置者，與館長案沒有關聯。
警方表示，在天花板放置槍毒的是刑大一名準備退休的陳姓小隊長，他十年前在刑大舉隊從板橋搬到中和時，意外在鐵櫃裡發現這批證物。他當初是因為無人認領這批槍毒，又不能任意棄置，在備勤室休息時順手放進天花板，想說搬完家再拿出來，未料時間一久，他自己也忘記這件事。
刑大隊長黃壬聰表示，自清行動在天花板夾層找到改造手槍一把、子彈18發和安非他命6克和愷他命20克，目前除了陳姓小隊長擬記2次小過以外，也嘗試採集指紋，追查這批槍毒最初是誰保管。全案待相關證據調查完備後，也將依違反槍砲彈藥管制條例和毒品罪移送。
「不僅偵辦重大刑案要用最嚴謹的態度，破案之後也應該用最嚴謹的態度管理贓證物，唯有如此，才能保全證據，將不法之徒定罪。」警察局長黃宗仁表示，此次槍毒案雖然是10年前的贓證物，但也凸顯贓證物保管不力問題，已要求刑大不論案見大小，全面清查案件證據保管情況，「如有問題，各管理階層主管都要負責任，最嚴重就是撤換職務。」
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