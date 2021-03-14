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影／歹徒賣藍寶堅尼廠牌咖啡？警查有毒 急籲家長注意

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣政府警察局今年2月起展開全縣治平掃蕩專案，檢肅毒黑槍賭除有斬獲，更在菜市場內民宅查獲毒品咖啡包分裝場，張姓犯嫌刻意捨棄過去「小惡魔」圖樣包裝，冒用名車廠牌包裝販售毒咖啡，提升質感盼刺激買氣，警方急籲家長注意。

南投縣警局指出，2月起強化查緝並結合警政署2波全國專案，查獲毒品案85件、賭博案30件、槍械改造工廠1處、毒品分裝場2處，起出槍械10把、子彈453顆，毒品咖啡包571包、各級毒品139.65公克，共拘提逮捕上百名犯嫌。

其中，毒咖啡分裝場竟看準菜市場人聲鼎沸、人群混雜的特性，大膽直接設置在市場內民宅作為掩護，除從進料、混調、裝袋、封口至販賣等一條龍經營，更刻意使用較新穎的毒咖啡包裝，佯稱名車廠牌跨業搶攻咖啡市場，讓警方尤為訝異，

南投刑事警察大隊長戴長生說，過去毒咖啡較為人所知是使用「小惡魔」包裝， 38歲張姓嫌犯卻將包裝袋改成知名車廠「藍寶堅尼」，藉此提升質感，更謊稱名車廠牌跨業搶攻咖啡市場，吸引年輕族群注意，並躲避查緝，但仍被警方盯上。

今年2月下旬便持搜索票突襲攻堅該處市場民宅，成功逮捕張嫌，查扣毒咖啡571包成品及相關器具，張供稱並無同夥，僅他1人涉案，每包販售500元牟利；對此，警方持保留態度，懷疑背後恐有不法集團在操控，持續積極深入追查中。

南投縣警局強調，「藍寶堅尼」沒販售咖啡，而該批咖啡包是用毒品與果汁粉、咖啡粉混調，比例跟成分，張嫌自己都搞不清楚，不慎食用恐引發多重藥物中毒，甚至有致死危機，因此呼籲勿受騙上當，若發現孩子有類似產品可向警方反映。

南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。記者賴香珊／攝影
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。記者賴香珊／攝影
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。圖／南投縣警局提供
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。圖／南投縣警局提供
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。圖／南投縣警局提供
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。圖／南投縣警局提供
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。記者賴香珊／攝影
南投縣有毒犯冒用名車廠牌「藍寶堅尼」包裝販售毒咖啡。記者賴香珊／攝影

咖啡 毒品 警察 藍寶堅尼

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