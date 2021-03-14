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影／刑事局攻堅豪華民宿破詐騙集團 31嫌全被收押
以昂姓男子（28歲）為首的詐騙集團，在宜蘭地區租下兩棟豪華民宿，設置機房詐騙大陸民眾；刑事局接獲線報後展開調查，11日攻堅逮捕昂嫌及其同夥共31人，訊後依詐欺、組織罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，31人全都遭到法院裁定收押。
刑事局與宜蘭縣警察局共組專案小組調查，2處詐騙機房都是由昂嫌管理指揮；昂嫌10年前曾遭高雄市警察局以組織犯罪送辦，昂嫌組織的詐騙集團，利用操作手機及平板電腦等設備，再透過跳版軟體方式，假冒電信局人員先讓民眾誤信證件遭冒用盜辦帳號上鉤，再佯稱司法人員、金管會科長詐騙被害人提供銀行帳戶監管及匯款，一周內得手詐騙金額約新台幣700萬元。
刑事局蒐證後，出動百餘名警力，順利於宜蘭縣冬山鄉及五結鄉二處民宿內當場查獲詐騙電信機房，並逮捕昂姓等31名犯罪成員。警方查扣3輌賓士車、電腦13台、手機95支、黑莓卡61張、儲值卡5張、新台幣約2萬元、柬幣28600元、存簿、金融卡、信用卡、護照、SIM卡、台胞證等贓證物。
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