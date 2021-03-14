毒咖啡包一條龍工廠藏民宅 南投警掃蕩人贓俱獲

南投縣警方查獲販毒集團利用菜市場民宅為毒品咖啡包分裝場，人贓俱獲，主嫌不僅從進料到販賣一條龍經營，還在毒咖啡包印製藍寶堅尼品牌圖案吸引年輕人，全案移送檢方偵辦。

淨化治安，南投縣政府警察局接連執行緝毒、掃黑、肅槍、查賭行動，並結合警政署全國同步掃黑專案，檢肅治平目標3人及幫眾成員21人到案。

南投縣警察局今天公布執法成果指出，這波行動掃蕩新興毒品分裝場、二級毒品工廠各1處，查緝各類毒品案85件，起獲毒品咖啡包571包、各級毒品139.65公克。

在查緝黑槍方面，破獲槍械改造工廠1處，起獲制式槍械1把、火藥式槍械9把、子彈453發；還有查獲賭博案共30件、77人，查扣賭資新台幣48萬多元。

南投縣警察局表示，以張姓主嫌為首的販毒集團利用南投市某處菜市場民宅作為毒品咖啡包分裝場，自購封口機、包裝袋，從進料、混調、裝袋、封口到販賣一條龍經營。

南投縣警察局指出，張姓主嫌為與其他販毒集團區分，竟在毒咖啡包印上藍寶堅尼品牌圖案，每包賣500元，藉以吸引年輕人目光。

南投縣警察局刑警大隊持搜索票突襲，成功瓦解這處毒品咖啡包分裝場，查扣二、三級毒品咖啡包成品571包及未使用包裝袋及封口機、電子磅秤等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。