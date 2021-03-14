快訊

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

毒咖啡包一條龍工廠藏民宅 南投警掃蕩人贓俱獲

中央社 / 南投縣14日電

南投縣警方查獲販毒集團利用菜市場民宅為毒品咖啡包分裝場，人贓俱獲，主嫌不僅從進料到販賣一條龍經營，還在毒咖啡包印製藍寶堅尼品牌圖案吸引年輕人，全案移送檢方偵辦。

淨化治安，南投縣政府警察局接連執行緝毒、掃黑、肅槍、查賭行動，並結合警政署全國同步掃黑專案，檢肅治平目標3人及幫眾成員21人到案。

南投縣警察局今天公布執法成果指出，這波行動掃蕩新興毒品分裝場、二級毒品工廠各1處，查緝各類毒品案85件，起獲毒品咖啡包571包、各級毒品139.65公克。

在查緝黑槍方面，破獲槍械改造工廠1處，起獲制式槍械1把、火藥式槍械9把、子彈453發；還有查獲賭博案共30件、77人，查扣賭資新台幣48萬多元。

南投縣警察局表示，以張姓主嫌為首的販毒集團利用南投市某處菜市場民宅作為毒品咖啡包分裝場，自購封口機、包裝袋，從進料、混調、裝袋、封口到販賣一條龍經營。

南投縣警察局指出，張姓主嫌為與其他販毒集團區分，竟在毒咖啡包印上藍寶堅尼品牌圖案，每包賣500元，藉以吸引年輕人目光。

南投縣警察局刑警大隊持搜索票突襲，成功瓦解這處毒品咖啡包分裝場，查扣二、三級毒品咖啡包成品571包及未使用包裝袋及封口機、電子磅秤等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦。

毒品 咖啡 警察

延伸閱讀

台中后里這間工廠一個月燒4次居民怒 市府再罰並追有無縱火

北中寮交通不便 南投家扶中心助當地學童學才藝

「世界金牌巧克力」南投送暖！Cona's妮娜專車3月啟動

獨／南投錫葉藤花道成絕景！遊客拍照不顧危險　園主無奈砍樹：都別看了

相關新聞

北捷再收恐嚇信要炸大坪林站 新店警迅速逮涉案少年

台北捷運公司前天收到要在古亭站殺人的恐嚇電子郵件，傳昨天晚間又收到要在新店大坪林站製造爆炸的威脅信！新北警方調查大坪林站...

館長案外案！偵查隊天花板藏槍毒 警方：他案證物

新北警方偵辦館長槍擊案與竹聯幫寶和會非法組織，涉嫌人的名牌手錶在搜查過程中遺失，引發外界質疑員警操守，結果近日再傳警方為...

重現灌水酷刑、恐嚇丟淡水河埋掉 北市警逮竹聯幫分子

竹聯幫捍衛隊陳姓男子（28歲）擁槍自重、販賣毒品，去年起涉及多起暴力討債案件，他多次被害人帶到萬華區淡水河邊，恐嚇要丟人...

案情急轉…拖行李箱買汽油 前空姐燒夫

曾任空姐的李姓女子，日前在網路指控婆婆咬傷她，本月十一日與丈夫爭吵後，涉嫌在屋內點燃汽油引發火警，丈夫與她都嚴重燒傷，兩...

有再犯之虞 恐嚇北捷男 聲押獲准

台中市李姓板模工，前天發電子信件恐嚇北捷要在古亭站殺人，還學「白米炸彈客」楊儒門模式，恐嚇要在台中市政府放炸彈，並附人像...

草草戲劇節 男舞者身亡

第十三屆草草戲劇節昨天上午在嘉義縣表演藝術中心開幕，下午傳出四十二歲黃姓男子靠臥在地板上，失去呼吸心跳，嘉義縣消防局出動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。