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北捷再收恐嚇信要炸大坪林站 新店警迅速逮涉案少年

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

台北捷運公司前天收到要在古亭站殺人的恐嚇電子郵件，傳昨天晚間又收到要在新店大坪林站製造爆炸的威脅信！新北警方調查大坪林站案件，今天早上在貢寮區找到涉案的詹姓少年，全案詢後將移送基隆地院少年法庭審理。

據了解，北捷昨天晚上9時許收到一封「預告信」，內容指「後天正午將在新店大坪林站發生一場爆炸」。由於捷運是許多民眾依賴的交通工具，與大坪林站3號出口共構的聯合開發大樓又是消防署、國家災害防救中心和中央災害應變中心等國家重要單位辦公室，新店警方獲報立即加強該站周邊巡邏工作，積極循線找人。

警方根據威脅信內的名字，昨天深夜在貢寮區找到一名酒醉的詹姓男子，初步詢問時，對方否認寄信，深入了解後，發現是詹男兒子利用父親名字寄信。

警方調查，詹男的兒子領有輕度智能障礙手冊，昨天晚間因為細故與詹男爭吵後，一氣之下，才用詹男名字寄信並離家出走。

詹男醒來見警察上門，兒子又不見蹤影，心情十分焦急，幸好員警協助，在他家附近地毯式搜尋，最後在今天上午5時50分左右平安找到人。

警方表示，少年平安後，警員警開導，坦承與父親吵架後，心有不滿，所以用父親名義發送恐嚇電子郵件，但沒有真的想犯案，全案將等相關資料整理完畢，函請臺灣基隆地方法院少年法庭偵辦。

捷運大坪林站與聯合開發大樓共構，其中有不少政府機關進駐，讓警方不敢大意。記者陳俊智／翻攝
捷運大坪林站與聯合開發大樓共構，其中有不少政府機關進駐，讓警方不敢大意。記者陳俊智／翻攝
捷運大坪林站與聯合開發大樓共構，其中有不少政府機關進駐，讓警方不敢大意。記者陳俊智／翻攝
捷運大坪林站與聯合開發大樓共構，其中有不少政府機關進駐，讓警方不敢大意。記者陳俊智／翻攝

坪林 貢寮 基隆

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