重現灌水酷刑、恐嚇丟淡水河埋掉 北市警逮竹聯幫分子

竹聯幫捍衛隊陳姓男子（28歲）擁槍自重、販賣毒品，去年起涉及多起暴力討債案件，他多次被害人帶到萬華區淡水河邊，恐嚇要丟人到河中埋掉；台北市刑大日前接獲線報，9日持票到陳姓男子家中搜索，起獲長短氣動槍8枝、安非他命2包，陳姓男子及共犯等8人被依組織、恐嚇、毒品、妨害自由等罪嫌移送法辦。

警方指出，陳嫌結合萬華地區其他幫派分子，平時混跡於大台北地區，以恐嚇取財、販賣毒品及暴力討債來謀取不法利益，專案小組蒐證發現，陳嫌多次率領小弟，強押欠債被害人到台北市萬華區馬場町河濱公園、大理河濱公園停車場等地，恐嚇要將被害人丟到淡水河裡埋掉，又毆打被害人，甚至強逼被害人在幾十秒內喝下數千cc的桶裝水，還原過去的灌水酷刑，手段十分兇殘。

台北市刑大偵七隊展開偵辦，9日持拘票、搜索票，兵分多路，將陳姓、周姓、王姓、陳姓、陳姓、莊姓、陳姓、謝姓犯嫌等8人拘提、逮捕到案，現場查扣手機、長短氣動槍、被害人簽立本票15張、空白本票2本、債務賠償書1張等資料及第二級毒品安非他命2包（毛重0.42公克）、毒品安非他命吸食器2組等贓證物。