假冒銀行購物網釣魚簡訊 警籲勿點選連結網址

刑事局今天表示，詐騙集團近期常假冒銀行、購物網站，以簡訊或通訊軟體寄送帳戶異常、網路銀行更新失敗等內容的假訊息，並附有連結網址，呼籲民眾不要點選。

刑事局發布新聞資料指出，先前獲報，有民眾收到假冒國泰世華銀行、台新銀行的詐騙簡訊，內容提及，權限要被停用或更新網路銀行版本，並附來路不明的假網址。

刑事局表示，若民眾未查證，點入假網址後，輸入身分證字號及密碼等資料，除帳戶會被盜用外，也會遭盜領，國外已出現類似詐騙案例，且有民眾受騙上當。

刑事局統計，類似詐騙手法在今年1月間在台灣出現，國內部分共50多人受害，總財損約新台幣800萬元。警方積極展開防制與偵查作為，已有效壓制。

刑事局指出，近期發現詐騙集團開始假冒中國信託銀行、郵局、富邦銀行、台灣銀行或購物網站，透過簡訊或通訊軟體，以同樣手法進行詐騙，目前未有人受害，呼籲民眾仍要小心防範。

刑事局表示，收到以金融機構名義寄送的簡訊時，不要立即點入簡訊內的網址，可先進行查證。相關防詐騙資訊可打165諮詢或至「CIB局長室」臉書（Facebook）粉絲專頁。