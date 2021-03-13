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男子疑殺妻裝箱棄屍後自縊 檢18日解剖釐清死因

中央社 / 台中13日電

台中市民陳姓夫妻感情不睦，陳男被發現在望高寮夜景公園停車場後方樹林輕生，而陳的妻子遺體被裝在墨綠色行李箱。圖／民眾提供
台中市民陳姓夫妻感情不睦，陳男被發現在望高寮夜景公園停車場後方樹林輕生，而陳的妻子遺體被裝在墨綠色行李箱。圖／民眾提供

台中市65歲陳姓男子涉嫌殺害妻子後，裝在行李箱到望高寮公園棄屍，隨後自己在旁樹上自縊身亡，檢察官今天相驗，將在18日解剖遺體，釐清死因。

台中市第六警分局11日接獲報案，西屯區東大路上一棟大樓內，陳姓夫妻爭吵後失蹤，請求協助尋人，警方啟動協尋機制，調閱陳姓夫妻的車行軌跡，發現車輛停在台中市望高寮公園附近停車場，車內未見夫妻蹤影。

警方動員大規模搜山，近午時分，在停車場附近草叢內發現陳男在樹上自縊身亡，另在附近發現陳女陳屍在一個行李箱內。

警方初步研判，陳女疑遭陳男殺害後，以行李箱棄屍，隨後陳男自縊，警方在夫妻住處、車上發現遺書，但確切犯案動機有待釐清。檢警18日解剖2人遺體，釐清死因。

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