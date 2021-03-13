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高雄大寮駭人白骨棄屍 4男子為毒品糾紛竟押人灌毒致死
高雄市大寮區2019年10月傳出駭人白骨命案，丘姓男子向死者黃姓男子催討買毒品債務，竟夥同多名男子強押黃，凌虐31小時又30分鐘，並對黃強灌摻毒汙水致死，棄屍偏僻野外，直到5個月後，警方找到屍體，黃已成白骨。高雄地方法院審結全案，依殺人棄屍等罪，重判丘16年徒刑。
判決指出，丘姓男子因黃積欠他20萬元購買毒品的債務，2019年5月14日晚間，與孫姓、鄭姓、陳姓等3男子，自高雄市苓雅區三多一路強押黃上車，綑綁到郊外及旅館痛打凌虐；黃在旅館內，被關在衣櫃，其間只有喝水或如廁才斷續被帶出衣櫃，活動時間合計僅約1小時，全然未獲進食。
直到隔天凌晨2點多，丘等人再押黃到高雄市彌陀區某魚塭工寮繼續凌虐，強灌黃喝下摻毒品的汙水，不久毒品起作用，黃出現急性中毒現象，身體痙攣、翻白眼，口吐白沫，但丘等人不但沒將黃即刻送醫還繼續毆打黃，致黃在當天凌晨5點多死亡，前後凌虐黃31小時又30分鐘。丘等人擔心事情曝光，載屍到大寮區鳳林一路161巷，將屍體推落滿布雜草的陡峭邊坡下方離去。
由於刑事局偵八隊追查黃涉毒品案，突然失去黃的消息，查問出黃曾被找去高雄彌陀區談判便音訊全無，家屬也向警方報案協尋。直到5個月後，警方掌握相關人訊息，才得悉黃遭殺害棄屍，2019年10月在大寮山區找到屍體，黃已只剩白骨。
合議庭認為，丘與被害人有金錢等恩怨糾葛，便夥數人設計強擄被害人凌虐施暴，甚至以汙水摻入甲基安非他命，強灌被害人致死，行為殘忍暴虐，又曝屍野外，任日曬雨淋、蟲流數月而無人收屍，最終幾乎完全腐敗而成為無名骸骨，對被害人人格尊嚴、社會善良風俗及公共衛生所造成侵害不輕，判決丘姓男子16年、孫13年、鄭11年6月、陳2年6月徒刑。全案可上訴。
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