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保警支援偵查隊擔任校園無毒專任警察 逮捕少年藥頭

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

警政署為貫徹反毒政策「新世代反毒策略行動綱領」，希望建構「無毒校園」，從去年8月就規劃保警支援投入專任警力，規劃以「少年毒品案件」為主軸的查緝工作，全面防制學生遭受毒品犯罪危害，台北市萬華警分局分配3名專任警力支援，分配於偵查隊成立校園、少年專責小隊。

這個小隊經由大數據分析、情資蒐集，並報請新北地檢署指揮偵辦，3月上旬在新北市新莊區，查獲還是學生的黃姓少年藥頭，並查扣作為販毒聯繫工具的行動電話。

萬華警分局說，這個小隊由侯傑倫、陳元祥及謝芷奇3名專任員警負責，他們去年8月，才由保警分發支援到偵查隊，擔任無毒校園專任警力，這段期間不斷利用大數據，分析施用毒品人口情資，再以傳統跟監、埋伏等偵查手法等偵查作為，才成功向上溯源查獲少年藥頭。

保警陳元祥（左）、謝芷奇（中）、侯傑倫（右），去年八月支援萬華警分局擔任校園反毒警力，三月順利逮捕一名黃姓少年藥頭。記者廖炳棋/翻攝
保警陳元祥（左）、謝芷奇（中）、侯傑倫（右），去年八月支援萬華警分局擔任校園反毒警力，三月順利逮捕一名黃姓少年藥頭。記者廖炳棋/翻攝

毒品 情資

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