保警支援偵查隊擔任校園無毒專任警察 逮捕少年藥頭

警政署為貫徹反毒政策「新世代反毒策略行動綱領」，希望建構「無毒校園」，從去年8月就規劃保警支援投入專任警力，規劃以「少年毒品案件」為主軸的查緝工作，全面防制學生遭受毒品犯罪危害，台北市萬華警分局分配3名專任警力支援，分配於偵查隊成立校園、少年專責小隊。

這個小隊經由大數據分析、情資蒐集，並報請新北地檢署指揮偵辦，3月上旬在新北市新莊區，查獲還是學生的黃姓少年藥頭，並查扣作為販毒聯繫工具的行動電話。