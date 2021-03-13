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保警支援偵查隊擔任校園無毒專任警察 逮捕少年藥頭
警政署為貫徹反毒政策「新世代反毒策略行動綱領」，希望建構「無毒校園」，從去年8月就規劃保警支援投入專任警力，規劃以「少年毒品案件」為主軸的查緝工作，全面防制學生遭受毒品犯罪危害，台北市萬華警分局分配3名專任警力支援，分配於偵查隊成立校園、少年專責小隊。
這個小隊經由大數據分析、情資蒐集，並報請新北地檢署指揮偵辦，3月上旬在新北市新莊區，查獲還是學生的黃姓少年藥頭，並查扣作為販毒聯繫工具的行動電話。
萬華警分局說，這個小隊由侯傑倫、陳元祥及謝芷奇3名專任員警負責，他們去年8月，才由保警分發支援到偵查隊，擔任無毒校園專任警力，這段期間不斷利用大數據，分析施用毒品人口情資，再以傳統跟監、埋伏等偵查手法等偵查作為，才成功向上溯源查獲少年藥頭。
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