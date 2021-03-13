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台中丈夫疑殺妻棄屍望高寮再輕生 檢警18日解剖查死因
台中市民陳男疑悶死妻子裝入墨綠色行李箱，棄屍望高寮再自縊輕生，檢察官今天上午率法醫前往台中榮總相驗遺體，陳男頸部有明顯自縊痕，而陳妻身上無外傷，檢察官為釐清2人死因，將於18日解剖驗屍，了解2人是否有毒物、藥物反映，以釐清死因。
警方查出，陳男（65歲）有精神疾病，與妻子陳女（44歲）感情不好，前天凌晨在台中市西屯區東大路住處，兩人發生嚴重口角後，陳男涉嫌悶死妻子，再將妻子遺體裝在墨綠色行李箱內，棄屍於望高寮再自縊，經警帶搜救犬搜山找到2人遺體。
陳男的遺書寫著「殺妻後再輕生」，以及提到相關感情問題，台中市警六分局報請台中地檢署相驗，檢察官今天上午相驗後，決定18日對陳姓夫妻解剖驗屍，以釐清死因。
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