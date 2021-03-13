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騙友人幫忙租機車還在夾娃娃機店交易 北市刑大逮毒販

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

台北市警察局保安大隊去年曾經路檢查獲一名鄭姓男子（32歲）持有毒品，鄭男駕駛的自小客車內，藏有大麻、愷他命、毒品果汁包等大量毒品，儘管當時鄭男辯稱毒品自用，但台北市刑大科偵隊依毒品數量推斷，認為鄭男言語不實，展開追查後，發現鄭男根本就是販毒藥頭。

警方調查，鄭嫌為應付自身大量吸毒需求及高額購毒費用，利用手機通訊軟體販售毒品果汁包牟利，他利用旗下「藥腳」黃姓男子在夾娃娃機店內設有機台，多次與對方相約在人潮眾多的娃娃機店內交易毒品，交易過程不超過3分鐘，。

鄭嫌用人頭門號、通訊軟體與藥腳聯繫，赴約販毒前還會先請不知情的友人，以手機APP租借共享汽、機車供他當交通工具，有時則搭乘大眾交通工具避人耳目，毒品交易範圍遍及大台北地區。

北市刑大科偵隊運用大數據資料分析、長期蒐證及監控，這個月10日持搜索票及拘票，查獲鄭嫌、黃姓藥腳等4人到案，鄭嫌住處查獲毒品咖啡包55包(毛重155.7公克)、安非他命2包(毛重1.2公克)、一粒眠粉2包、分裝袋1批、吸食器3個、研磨器、封膜機等，警方依毒品罪嫌江鄭嫌等人送辦，並將持續向上追查毒品來源。

台北市刑大偵辦毒品案，逮捕鄭姓毒販到案，並起獲大批毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵辦毒品案，逮捕鄭姓毒販到案，並起獲大批毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵辦毒品案，逮捕鄭姓毒販到案，並起獲大批毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵辦毒品案，逮捕鄭姓毒販到案，並起獲大批毒品。記者廖炳棋/翻攝

毒品

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