騙友人幫忙租機車還在夾娃娃機店交易 北市刑大逮毒販

台北市警察局保安大隊去年曾經路檢查獲一名鄭姓男子（32歲）持有毒品，鄭男駕駛的自小客車內，藏有大麻、愷他命、毒品果汁包等大量毒品，儘管當時鄭男辯稱毒品自用，但台北市刑大科偵隊依毒品數量推斷，認為鄭男言語不實，展開追查後，發現鄭男根本就是販毒藥頭。

警方調查，鄭嫌為應付自身大量吸毒需求及高額購毒費用，利用手機通訊軟體販售毒品果汁包牟利，他利用旗下「藥腳」黃姓男子在夾娃娃機店內設有機台，多次與對方相約在人潮眾多的娃娃機店內交易毒品，交易過程不超過3分鐘，。

鄭嫌用人頭門號、通訊軟體與藥腳聯繫，赴約販毒前還會先請不知情的友人，以手機APP租借共享汽、機車供他當交通工具，有時則搭乘大眾交通工具避人耳目，毒品交易範圍遍及大台北地區。