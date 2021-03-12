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拿硼砂摻入同學水壺 市府籲勿揭露身分

中央社 / 嘉義市12日電

嘉義市昨天傳出國中女生至少3次拿硼砂摻入同學水壺飲用事件，引起議論，市府今天籲請大家勿揭露足以識別兒童與少年身分資訊。嘉義地方法院已對加害者裁定保護處分。

整起事件引起社會議論，嘉義市政府今天呼籲，每個孩子都需要保護，特別是未成年的孩子，大家務必遵守兒少法規定，勿揭露足以識別兒童與少年身分資訊。

嘉義市社會處也呼籲民眾與網友，請勿打探、傳遞、揭露與本案有關身分與相處細節，更不能以訛傳訛或加油添醋，造成孩子二度傷害與難以磨滅的傷痕。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，案件經法院調查後，認為依現有證據並不足以認定少女的行為已符合殺人未遂的要件，但根據少年事件處理法的特別規定，認定少女觸犯傷害未遂的曝險行為，也就是少女有做出法院不允許的行為，因此，她的行為確實不當，故仍對少女裁定保護處分，將交由少年保護官輔導。

去年9月間，這名國中女生因不滿被害同學向導師告狀，便與其他3名同學在網路群組討論購買硼砂加水稀釋，女學生以此一手法至少3次將硼砂水加入被害同學的水壺。被害人母親金發現後報警處理。警方去年12月展開調查，警詢後，全案依殺人未遂罪嫌函送嘉義地方法院少年法庭。

被害人母親認為日前法院開庭時，女學生根本沒有要認錯，且對方律師還表示這只是同學間的開玩笑，代表對方完全沒有要認錯。

被害人母親表示，訴諸司法的重點主要希望導正這名少女的偏差行為，不過，開庭時，法官並沒有訓戒少女，反而只是督促雙方趕快和解；她表示，求償目的不是要錢，希望對方有所警惕，即使有求償金額，也會捐給弱勢團體。

被害人母親指出，這名少女被裁定保護處分，雖然不滿意、無法接受，但為了保護小孩，加上對司法沒有信心，不會繼續尋求司法途徑解決。

嘉義 司法

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