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海巡高雄艦東沙攔截雜貨輪 船上竟有163萬包私菸

聯合報 / 記者林保光／即時報導

1艘西非多哥共和國籍雜貨輪「通航6號」船艙滿載私菸，由柬埔寨經東沙島海域，預訂來台靠航，海巡署南部分署第五岸巡隊據報，會合艦隊分署等單位，在東沙島西方海域攔截通航6號，由高雄艦戒護回高雄港，查獲船上共載運163萬多包私菸，估計市值上億元，全案交由高雄市政府財政局處理裁罰。

據了解，海巡署與新北市警局等單位接獲密報，指2000噸級散裝雜貨輪通航6號可能走私不明菸品來台，海巡署南部分署第五岸巡隊會同艦隊分署南部地區機動海巡隊，掌握通航6號航程，3月6日下午5點多，由高雄艦在東沙島西方海域約40海里處，攔截通航6號，發現船艙載運大量私菸，立即戒護200多海里，於9日上午9點多，押返高雄港海巡基地。

據海巡第五岸巡隊、新北市刑警大隊、高雄港警總隊及財政部高雄關、高雄市、桃園市政府財政局清點數量，發現船艙內滿載以太空袋包覆的私菸，共295袋，袋內裝滿「紅塔山」等10款中國大陸製菸品，總計有163萬7200包私菸，市值高達1億1千萬餘元。

據通航6號緬甸籍船長表示，船上共有12名船員，他們在柬埔寨載運這批菸品出港，準備運來台灣，貨主他們不清楚。據查緝單位了解，這批私菸經初步認定，疑似仿冒品牌的香菸，全案交由高雄市政府財政局處理裁罰。

海巡署人員海上攔查通航6號。記者林保光／翻攝
海巡署人員海上攔查通航6號。記者林保光／翻攝
通航6號上載運大量私菸。記者林保光／翻攝
通航6號上載運大量私菸。記者林保光／翻攝
通航6號上載運大量私菸。記者林保光／翻攝
通航6號上載運大量私菸。記者林保光／翻攝
海巡人員清點私菸數量。記者林保光／翻攝
海巡人員清點私菸數量。記者林保光／翻攝
海巡人員清點私菸數量。記者林保光／翻攝
海巡人員清點私菸數量。記者林保光／翻攝

海巡署 私菸 東沙島

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