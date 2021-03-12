頭份警查獲男子摻清潔用小蘇打販售愷他命 直斥夭壽

苗栗縣頭份警分局3月3日至10日執行全國同步掃黑行動，查獲毒品案9件9人，其中竟有犯罪嫌疑人將愷他命摻入清潔用的粉狀小蘇打販售，誇張行徑讓員警痛斥對方「夭壽」；頭份警方這次掃黑行動展現成果，共查扣1級毒品海洛因17.7克、2級毒品安非他命共58.52克、摻有2、3級毒品的毒品咖啡包54包總重325.52克。

頭份分局在執行全國同步掃黑專案工作期間成功查緝大量毒咖啡、愷他命及海洛因等毒品，其中頭份派出所員警10日深夜11點多在頭份市中華路、仁愛路口執行取締酒駕攔檢勤務時，見一輛小客車駕駛未繫安全帶，予以攔查，當場在温姓男子身上查獲3級毒品愷他命3包共12.44克，另外還有3瓶清潔用的粉狀小蘇 打，查出他涉嫌以粉狀清潔劑摻雜毒品販賣，誇張行徑讓警方都驚訝，直斥毒販夭夀。

另外，斗坪派出所員警昨晚9點多巡邏時，在頭份市尚順路、東民一街口見張姓男子神情慌張，見警出現立刻快步行走，警方追上前盤查，他見事跡敗露，主動交付藏在菸盒中3級毒品愷他命4包，警方在他的外套內側還查獲福氣平安字樣咖啡包11包、666字樣咖啡包9包，共計查獲毒咖啡包20包、總重120.9克。