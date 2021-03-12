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彰化警掃黑掃到現任家長會長 另案查出7893張千元偽鈔

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲一處網路賭博簽注站時，查出40歲詹姓組頭，竟然是國小的現任家長會會長，警方偵訊後，依營利賭博罪嫌移送法辦，檢方裁定10萬元交保；警方另在偵辦一件毒品案時，查獲7893張千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。

彰化縣警察局今天公布此次掃黑成果，共檢肅治平目標1人及手下成員8人到案，幫派成員涉案共7件10人，並查獲毒品案55件、傷害案29件、重利案5件、恐嚇取財案1件、其他案類242件，同時查扣中華統一促進黨背心、6萬5000元現鈔、千元偽鈔7900張、被害人本票及借據及毒品等。

其中，縣警察局刑警大隊今年2月2日破獲天道盟不倒會二林分會犯罪集團，發現集團重要幹部涉嫌經營網路賭博，警方本月10日發動搜索簽賭站，逮獲詹姓組頭40歲等3男1女。

警方查出，詹目前是二林地區某國小現任家長會長，無前科，沒有事證證明他是否為天道盟成員。他從去年10月起經營網路簽賭站，因疫情沒球賽改經營地下「今彩539」，透過line組吸客，單注100元，單日營業額最高有賭客下注44萬元，估計至少賭簽金額達數千萬元，但他辯稱，不少賭客欠賭資，抽頭金額半年來只獲利2萬元。

此外，北斗分局據報，以治平目標對象四海幫海雲堂成員謝男為首的犯罪集團，率領旗下小弟，以「不爽被害人到處放風聲要與他輸贏」為藉口，要求被害人支付2萬元和解，還到被害人家裡施以暴力、恐嚇取財，後續又以收取保護費為由，陸續向被害人索取上百萬元現金。

警方經過半年蒐證，本月10日兵分11路搜索，將他及8名手下緝獲，並查扣到統促黨背心，分別依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪嫌移送法辦，謝嫌被檢方聲押，但法官諭令10萬元交保。

另，縣警局刑警大隊偵一隊在查緝一件毒品案時，在一名嫌犯住處搜出7893張影印的千元偽鈔。他供稱是花了約5萬元由姪子幫他買來，已使用2017張，面額是201萬7千元，警方懷疑他是混在真鈔使用，訊後依偽造國幣懲治條例及刑法造貨幣罪移送法辦，獲得交保。

彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔（上），已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔（上），已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影
彰化縣警察局執行「全國第2次同步掃黑行動」專案，查獲7893張影印的千元偽鈔，已掌握來源，將進一步追查。 記者劉明岩／攝影

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