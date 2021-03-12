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影／逼討百萬工程款！新竹三光幫押人用榔頭敲手指 5人被逮

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人還持榔頭敲碎被害人手指，強逼被害人找人付錢才放人，新北市永和警方前天會同新竹市刑大聯手逮吳男等5 人到案，警詢後依組識犯罪、恐嚇取財、傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，在新竹經營冷氣風管工程的曾姓男子（49歲）因資金周轉不靈，積欠下游包商周姓男子（56歲）178萬工程款，周男多次追討未果，去年7月找新竹在地知名黑道幫派「三光幫」角頭大哥吳姓男子（44歲）出面追討。

吳男夥同該幫幹部王男（37歲）、林男（28歲）、張男（56歲）前往新竹縣竹北市曾男公司登門討債，將曾男押至新竹市香山區，不僅動手毆打還出言恐嚇「一隻手指頭20萬元」，涉嫌持頭敲碎曾男右手小姆指。

曾男苦苦哀求忍痛找友人先籌20萬元交付才獲釋，被押近一天的曾男逃出吳男魔掌後，當晚帶著全家人逃離新竹避風頭，並透過友人向新北市永和警分局偵查隊報案。

永和偵查隊獲報後與刑事局偵二大隊第三隊及新竹市刑大等單位組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，10日持拘票執行拘提，查獲治平對象吳姓角頭及同夥王男、林男、張男及周男等5人到案，查扣手機等相關證物，警詢後，昨依組識犯罪、恐嚇取財、傷害罪嫌將吳男等5人移送新竹地檢署偵辦。

新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人。記者王長鼎／翻攝
新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人。記者王長鼎／翻攝
新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人。記者王長鼎／翻攝
新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人。記者王長鼎／翻攝
新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人持榔頭敲碎被害人手指，新北市永和警方會同新竹市刑大聯手逮5 人，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

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