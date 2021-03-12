影／逼討百萬工程款！新竹三光幫押人用榔頭敲手指 5人被逮

新竹三光幫角頭吳姓男子為逼討一百多萬工程款，涉嫌押人還持榔頭敲碎被害人手指，強逼被害人找人付錢才放人，新北市永和警方前天會同新竹市刑大聯手逮吳男等5 人到案，警詢後依組識犯罪、恐嚇取財、傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

據了解，在新竹經營冷氣風管工程的曾姓男子（49歲）因資金周轉不靈，積欠下游包商周姓男子（56歲）178萬工程款，周男多次追討未果，去年7月找新竹在地知名黑道幫派「三光幫」角頭大哥吳姓男子（44歲）出面追討。

吳男夥同該幫幹部王男（37歲）、林男（28歲）、張男（56歲）前往新竹縣竹北市曾男公司登門討債，將曾男押至新竹市香山區，不僅動手毆打還出言恐嚇「一隻手指頭20萬元」，涉嫌持頭敲碎曾男右手小姆指。

曾男苦苦哀求忍痛找友人先籌20萬元交付才獲釋，被押近一天的曾男逃出吳男魔掌後，當晚帶著全家人逃離新竹避風頭，並透過友人向新北市永和警分局偵查隊報案。