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中壢警掃黑 逮四海幫8人涉暴力討債

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

全國警察同步執行掃黑專案，中壢分局8日兵分多路，查獲「四海幫海壢堂」母姓主嫌等8名幫派分子涉嫌暴力討債、傷害等不法，全案依強盜、恐嚇取財、妨害自由等罪移送桃園地檢署偵辦，母嫌經法院聲押獲准。

警方調查，以母嫌為首的不法組織，平日活動於中壢、龍岡等地，經常率眾滋事、巧立名目恐嚇取財，若被害人不從，就被囚禁並遭棍棒、刀械等凶器痛毆，以展現強悍作風樹立名聲；日前母嫌討債，又夥同7、8人闖到被害人家中，持棍棒毆打，逼對方還債。

中壢警方、刑事局偵查第四大隊第一隊及新竹市第三分局組成專案小組，8日向桃園地檢署及地方法院聲請拘票及搜索票，兵分多路緝獲母嫌等8名共犯到案。

中壢分局副分局長楊昌祐表示，警方將持續針對轄內幫派份子、處所加強查緝臨檢，維持轄區治安，任何挑戰公權力的行為將依法送辦，決不寬貸。

中壢警方查獲「四海幫海壢堂」母姓主嫌等8名幫派分子涉嫌暴力討債，全案依強盜、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警方查獲「四海幫海壢堂」母姓主嫌等8名幫派分子涉嫌暴力討債，全案依強盜、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警方查獲「四海幫海壢堂」母姓主嫌等8名幫派分子涉嫌暴力討債，全案依強盜、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者朱冠諭／翻攝
中壢警方查獲「四海幫海壢堂」母姓主嫌等8名幫派分子涉嫌暴力討債，全案依強盜、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。記者朱冠諭／翻攝

幫派 恐嚇 警察

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