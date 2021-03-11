影／「憨吉買幾包？」當暗語 5嫌隱身雲林偏鄉製毒販毒

「憨吉買幾包？」雲林縣東勢鄉盛產地瓜，但卻有製毒集團動起歪腦筋，用這個暗號在偏鄉製毒、販毒；雲林縣警局刑警大隊接獲情資，蒐證跟監4個月，9日在東勢鄉一處鐵皮屋內查獲以陳姓嫌犯為首的製毒集團，當場逮捕5嫌並查扣大量毒品、原料及分裝機器，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，陳姓主嫌聲押獲准、另4人交保。

警方去年底循線掌握到該製毒集團，經多月監視，9日見時機成熟，會同雲林憲兵隊，報請雲林地檢署檢察官吳淑娟指揮偵辦，破門進入東勢鄉東勢東路上的鐵皮屋民宅，當場查獲陳姓主嫌及共犯等5人。

警方起出5嫌共同持有2包海洛因、1包安非他命、21包疑似卡西酮類混合型毒品粉末、140包咖啡包，和3包疑似毒品成分不明粉末等毒品，及4批分裝袋、4組安非他命吸食器、6個玻璃球、2台電子磅秤、4支手機及封口機、研磨機各1台。

據了解，陳姓主嫌約40多歲，有毒品前科，以承租獨棟民宅製造、分裝毒咖啡包，由於建築物隱密性高，附近無其他住宅，聯繫皆靠通訊軟體，並以「憨吉」作為毒品交易暗號。

據悉，該集團購入毒品後，混入哈密瓜等水果口味果汁粉分裝販售，並從進料、混調、裝袋及封口等「一條龍」完成，令人咋舌的是包裝圖案「與時俱進」，出現雲林地區首見以「foodpanda」、「凡賽斯」Logo包裝的毒咖啡，藉以吸引年輕人購買使用，每包定價5百元，以查獲量推估約可分裝2千包以上，市價破百萬元，警方將持續溯源偵辦，防堵毒咖啡包流入市面。

據統計，前年10月至去年7月20日，服用毒品咖啡包猝死計104人。縣警局鑑識科長謝金霖表示，毒咖啡包混雜鎮定劑（愷他命）與興奮劑（安非他命、合成卡西酮、MDMA）效果的物質，使用初期會產生興奮、精力旺盛、注意力敏銳、思路清晰等主觀感覺，劑量增加後會產生視幻覺、觸幻覺、聽幻覺、感覺扭曲、多疑、猜忌、妄想等精神症狀，導致使用者生理反應混亂，出現心跳頻率忽快忽慢、肌溶解症、腎衰竭甚至猝死等。

縣長張麗善今天表揚有功警員，她表示，警方契而不捨追緝，成功破獲毒品咖啡包分裝場，讓這批毒品無法流入市面，殘害青少年身心健康，有效淨化社會治安，望警方持續努力。