基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事 拘提2治平對象、13幫派成員

有鑑於近期部分縣市陸續發生幫派暴力事件，基隆市警察局近日執行「全國同步掃黑行動」專案，拘提2名天道盟太陽會治平對象、13名幫派成員到案，依涉組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

市刑大今天指出，蔡男涉嫌自去年6月起，在基隆市區藉故滋事毆打被害人並毀損財物，甚至教唆小弟多次至其中一名被害人親屬經營的店家威脅恐嚇，揚言要對被害人不利，致被害人心生畏懼，市警局、第四分局等組專案小組蒐證，8、9日在基隆地檢檢署指揮下，兵分10餘路，在基隆市、新北市等處將蔡男及其手下等9人拘提到案，查扣開山刀1把、球棒1支等證物，蔡男經法院裁定羈押。

另天道盟太陽成員黃姓男子，涉嫌多次糾眾滋事，僅因感情糾紛即率眾傷害同幫派成員，第一分局與汐止分局共組專案小組，拘提主嫌及5名成員到案，並查扣海洛因13公克、安非他命40公克。