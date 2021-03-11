快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事 拘提2治平對象、13幫派成員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

有鑑於近期部分縣市陸續發生幫派暴力事件，基隆警察局近日執行「全國同步掃黑行動」專案，拘提2名天道盟太陽會治平對象、13名幫派成員到案，依涉組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送法辦。

市刑大今天指出，蔡男涉嫌自去年6月起，在基隆市區藉故滋事毆打被害人並毀損財物，甚至教唆小弟多次至其中一名被害人親屬經營的店家威脅恐嚇，揚言要對被害人不利，致被害人心生畏懼，市警局、第四分局等組專案小組蒐證，8、9日在基隆地檢檢署指揮下，兵分10餘路，在基隆市、新北市等處將蔡男及其手下等9人拘提到案，查扣開山刀1把、球棒1支等證物，蔡男經法院裁定羈押。

另天道盟太陽成員黃姓男子，涉嫌多次糾眾滋事，僅因感情糾紛即率眾傷害同幫派成員，第一分局與汐止分局共組專案小組，拘提主嫌及5名成員到案，並查扣海洛因13公克、安非他命40公克。

基隆市警察局長林炎田表示，幫派涉入暴力犯罪不容滋長，為強化公權力強勢執法，警方局除第一時間壓制各項不法行為消滅氣焰，事後分析滋事分子背景資料、蒐集犯罪事證，以組織犯罪偵辦。

基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事，拘提2治平對象、13幫派成員。記者游明煌／翻攝
基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事，拘提2治平對象、13幫派成員。記者游明煌／翻攝
基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事，拘提2治平對象、13幫派成員。記者游明煌／翻攝
基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事，拘提2治平對象、13幫派成員。記者游明煌／翻攝

基隆 幫派 警察

延伸閱讀

影／自稱幫派副會長詐財牟利 罰跪毆打被害人暴力討債

基隆今年新增5所非營利幼兒園 平價、優質兼具教保服務

基隆各驗車廠大排長龍 5間代驗廠少1間加年初領牌旺季

撂重話 陳家欽：一定對幫派斬草除根！

相關新聞

體虛國二女水壺被下毒瘦8公斤 兇手還嗆「可去她喪禮」

嘉義市某國中國二何姓女學生，去年9月與同班葉姓女同學發生誤會，葉心生不滿，和另3名同學討論後，購買硼砂加水稀釋，趁機注入...

航港局爆重大監理弊案 員工隻手遮天收賄發遊艇駕照

交通部航港局爆發重大監理弊案，本報今獨家報導，指航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離...

影／「憨吉買幾包？」當暗語 5嫌隱身雲林偏鄉製毒販毒

「憨吉買幾包？」雲林縣東勢鄉盛產地瓜，但卻有製毒集團動起歪腦筋，用這個暗號在偏鄉製毒、販毒；雲林縣警局刑警大隊接獲情資，...

槍擊案多亮治安警訊 警政署要求打擊改槍工廠

台南、高雄接連發生槍殺案，亮治安警訊；警政署要求打擊改造槍械工廠、各式非法槍彈、涉槍高風險逃犯等3大重點，針對製槍集團向...

基隆掃蕩黑幫涉糾眾鬧事 拘提2治平對象、13幫派成員

有鑑於近期部分縣市陸續發生幫派暴力事件，基隆市警察局近日執行「全國同步掃黑行動」專案，拘提2名天道盟太陽會治平對象、13...

【雞腿換駕照／上】航港局大弊案！技佐收賄賣遊艇駕照10年 網紅、政商都涉案

交通部航港局爆發重大監理弊案，一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離譜的是，坊間販賣偽照氾濫，如老鼠會般層層抽傭兜售，總局竟無人知曉。直到調查局桃園市調查處去年接獲情資，發動三波搜索，查出全台竟有逾2千人向宋行賄取得駕照，不法所得上看千萬元，航港局才急補漏洞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。