高雄掃黑瓦解7暴力討債組織 大小咖一樣不放過

高雄市警局配合警署的「掃黑行動」專案，瓦解7個暴力討債集團，其中「鳳山一哥」洪姓男子的黨羽自立門戶，放款給積欠賭債的債務人，涉嫌凌虐逼簽高額本票向家屬勒索債務；林園警分局另查獲陳姓男子涉嫌經營地下錢莊放高利，以撒冥紙、擲雞蛋、砸住處，涉嫌威脅債務人還錢，警方表示「就像小咖一樣不放過」。

警政署自3月3日到10日發動「全國同步掃黑行動專案」，高雄市警局今天發布成果，檢肅7名治平掃黑對象，並逮捕手下47人，共查獲54人到案。