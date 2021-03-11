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高雄掃黑瓦解7暴力討債組織 大小咖一樣不放過

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警局配合警署的「掃黑行動」專案，瓦解7個暴力討債集團，其中「鳳山一哥」洪姓男子的黨羽自立門戶，放款給積欠賭債的債務人，涉嫌凌虐逼簽高額本票向家屬勒索債務；林園警分局另查獲陳姓男子涉嫌經營地下錢莊放高利，以撒冥紙、擲雞蛋、砸住處，涉嫌威脅債務人還錢，警方表示「就像小咖一樣不放過」。

警政署自3月3日到10日發動「全國同步掃黑行動專案」，高雄市警局今天發布成果，檢肅7名治平掃黑對象，並逮捕手下47人，共查獲54人到案。

警方了解，「鳳山一哥」洪姓男子因帶人持刀、棒傷人，經一審判決15年入獄後，他的黨羽個個想要竄頭，其中26歲的黃姓男子在高雄市新興區八德二路經營經紀公司，自立門戶，涉嫌指揮手下從事網路賭博、暴力討債，與11名手下趁賭客無法還款，涉嫌押人到八德二路據點凌虐逼債，高雄市警三民二分局搜證數月，3月7日依違反組織犯罪條例等罪嫌，檢肅黃等人到案。警方在公司搜到刀械，還有刑警背心和帽子，黃稱刑警背心和帽子只是「用來展示」。

高雄市警方瓦解暴力討債組織，小咖一樣抓。記者林保光／翻攝
高雄市警方瓦解暴力討債組織，小咖一樣抓。記者林保光／翻攝
暴力討債組織在債務人家撒冥紙。記者林保光／翻攝
暴力討債組織在債務人家撒冥紙。記者林保光／翻攝
高雄市警方掃黑，在1名對象的公司搜到刑警背心和帽子。記者林保光／攝影
高雄市警方掃黑，在1名對象的公司搜到刑警背心和帽子。記者林保光／攝影
高雄市警局今天展示警方肅槍掃黑成果。記者林保光／攝影
高雄市警局今天展示警方肅槍掃黑成果。記者林保光／攝影
高雄市警局今天展示警方肅槍掃黑成果。記者林保光／攝影
高雄市警局今天展示警方肅槍掃黑成果。記者林保光／攝影

高雄市 債務

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