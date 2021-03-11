不滿前鄉長作風 男持「黑寡婦」朝住處開槍 判刑5年半

屏東縣郭姓男子不滿高樹鄉前鄉長廖文賢作風，酒後想起兩人先前的嫌隙，竟持罕見點22口徑轉輪手槍，俗稱「黑寡婦」，朝廖的住家一樓窗戶開5槍，窗戶玻璃碎裂，廖清晨醒來發現窗戶彈孔，隨即報警。屏東地院審理，郭姓男子犯非法持有非制式手槍，處5年6月，併科罰金10萬元；又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑6月，全案可上訴。

判決指出，郭姓男子去年8月10日清晨4點多，先到廖文賢住處附近勘查後，過程還換裝，企圖掩人耳目，朝著廖文賢住處1樓窗戶開5槍，2顆子彈擊發，3顆子彈未擊發。當天清晨，廖文賢醒來後，發現住家玻璃碎裂，窗上還有多處彈孔痕跡，驚魂未定，隨即報案。

判決指出，郭姓男子稱，這把非制式的點22口徑轉輪手槍，俗稱黑寡婦，是他在2013年4月到6月期間某天，在桃園市桃園區大興西路某處大樓外，綽號「阿璋」的男子給他的，做為「阿璋」欠債擔保；郭犯案後，當天上午5點多，將手槍交給陳姓男子保管，陳隨即將槍放在附近宮廟草叢內，警方當天中午，循線找到陳，並在草叢堆發現犯案手槍。