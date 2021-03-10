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槍擊案引發治安不安 南市四警分局人事地震

中央社 / 台南10日電

台南市安平區1月起連續發生3起與幫派人士爭鬥重大刑案，造成2人死亡。台南市政府警察局檢討後今天宣布，轄區為安平區的四分局分局長、副分局長、偵查隊長都被調職。

台南市政府警察局長方仰寧自1月中上任以來首波的人事調整，還包括副分局長、偵查隊長等10人，將於12日交接。安平區近期連續發生唐姓直播主遭擄案、安平角頭輾殺案及陳姓大哥槍殺案，三起重大刑案緊緊相扣。

南市警方經檢討，四分局對轄區治安狀況的掌握不夠確實，偵辦過程也有檢討空間。因此今天宣布人事異動以四分局長蔡進閱與佳里警分局長甘炎民的互調最受矚目。

另外，甘炎民的副手、佳里分局副分局長陳俊凱也同樣調四分局副分局長；四分局副分局長余豐展調新化分局副分局長；新化分局副分局長楊富仁調佳里分局副分局長。

四分局偵查隊長吳俊宏則是調六分局勤務中心主任。以往警界人事因治安因素調整，一次異動「分局長、副分局長、偵查隊長」的情況並不多見。

甘炎民是警察大學58期畢業，有中正大學犯罪學研究所碩士、博士學位，曾任刑事警察局司法科、國際刑警科長，以及南市警局學甲分局長。

蔡進閱則是警察大學50期、警政研究所21期畢業，曾任警政署公關科長，以及南市警局玉井、麻豆兩個分局的分局長。

相關人事調整，還包括新化偵查隊長蔡志成調四分局偵查隊長、六分局偵查隊長吳業昌調新化偵查隊長、台南市警局刑警大隊專員邱緯賓調市刑大偵六隊長、台南市刑大專員李政憲調市警局偵三隊長。

警察 直播主 幫派

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