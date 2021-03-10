清查與翁茂鍾不當往來 法務部已約詢15檢察官
法務部全面清查檢察官涉及與富商翁茂鍾不當接觸，約詢名單約30人，至今已約詢15名檢察官，進度達50%，6成為退休者、4成為在職，其中有4人拒訪，預計4月21日前提交報告。
佳和集團董事長翁茂鍾與司法檢調人員不當來往案，司法院、法務部1月18日分別公布調查報告，認定共有40名司法檢調人員與翁茂鍾不當往來；司法院、法務部隨後表示將擴大清查，調查工作持續進行中。
法務部約詢檢察官部分，由2名政風人員負責，已詢問15名檢察官，4成在職、6成退休，其中有4人不接受約詢，接受約詢者大部分承認曾與翁茂鍾吃飯，多數表示年代久遠不記得，且均強調沒有違法失職。
法務部官員指出，與翁茂鍾接觸的檢調人員，不問次數情節，全部清查訪談以釐清事實，也將加快約詢腳步，預計4月21日前完成調查報告。
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