快訊

資深媒體人唐湘龍涉肇事逃逸 被撞騎士稱：他要我記下車牌

行政院明拍板房地合一稅修法 囤房稅尚未有共識

法務部修法 種大麻供己施用且情節輕微減輕其刑

中央社 / 台北10日電

毒品危害防制條例規定，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上刑期，遭宣告違憲後。法務部修法草案增訂供自己施用且情節輕微，處1年以上刑期，行政院將開會討論。

法務部官員今天指出，該條例對栽種大麻的行為一律處5年以上有期徒刑，但具體情形包含栽種數量極少至大規模種植，涵蓋範圍極廣，對違法情節輕微的個案，例如栽種數量極少，且僅供己施用等，確實「情輕法重」，導致罪責與處罰不相當，處罰過苛，並且也沒有就栽種大麻牟利與否的犯行做出區別。

官員提及，參照司法院釋字第790號解釋意旨，提出修正草案，增訂對於因供自己施用而栽種大麻，且情節輕微者的犯行，處較輕的刑責，以達罪刑均衡目的，刑度則為處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

官員表示，栽種大麻將造成毒品擴散的可能，修法力道必須嚴格，增訂內容看似刑度減輕，其實重點在於必須都達到「供自己施用」及「情節輕微」二項要件，若僅有「供自己施用」要件，將可能造成栽種大麻者均是為「供自己施用」輕易獲輕判，並不恰當。

修正草案日前已送交行政院，行政院將於明天進行院會討論。

大麻 行政院 毒品

延伸閱讀

檢察長將大調動 牽動情治布局？

男子租透天厝種90棵大麻遭逮 警方詢後送辦

洗錢防制辦公室執秘蔡佩玲 請辭檢察官

影／男子赴荷蘭花12萬買大麻回台種 每公斤賣百萬遭警逮

相關新聞

清查與翁茂鍾不當往來 法務部已約詢15檢察官

法務部全面清查檢察官涉及與富商翁茂鍾不當接觸，約詢名單約30人，至今已約詢15名檢察官，進度達50%，6成為退休者、4成...

影／強力掃蕩黑幫 新北警檢肅幫派成員逮53人

新北市警局配合警政署自3月3日起執行「全國同步掃黑專案行動」，截至3月10日止，檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派組合分子首惡...

影／北市代駕載到酒客遭毆 急找2友到場助陣痛扁酒客

台北市王姓男子是知名大車隊的的代駕，昨晚幫3名男子代駕，卻因停車問題與對方爆發口角，王竟遭對方痛扁，趁隙拿手機找來2名友...

高市肅槍追到嘉義、台南 犯嫌是台南遭槍殺角頭小弟

高雄方姓麵包師傅開槍擊斃2條人命遭逮後，高市警局長黃明昭下令「肅槍」，警方8、9日一連查獲2男擁有改造槍枝，其中38歲潘...

南投命案1死1傷！檢警抽絲剝繭 詐騙集團「黑吃黑」惹殺機

同為廖姓2名詐騙集團成員遭同夥質疑黑吃黑，去年9月3日遭黃姓等17人，從台中酒店押到南投縣水里鄉凌虐，2人四肢全被打斷，...

治安零容忍！桃園平鎮警強力掃黑幫、斷金 滋事主嫌羈押

桃園市平鎮警分局查出近日幫派暴力案件疑與不法利益有關，逮捕涉案主嫌和同夥，也加強力道掃蕩黑道幫派，策劃1個月「除暴專案」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。