法務部修法 種大麻供己施用且情節輕微減輕其刑
毒品危害防制條例規定，意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處5年以上刑期，遭宣告違憲後。法務部修法草案增訂供自己施用且情節輕微，處1年以上刑期，行政院將開會討論。
法務部官員今天指出，該條例對栽種大麻的行為一律處5年以上有期徒刑，但具體情形包含栽種數量極少至大規模種植，涵蓋範圍極廣，對違法情節輕微的個案，例如栽種數量極少，且僅供己施用等，確實「情輕法重」，導致罪責與處罰不相當，處罰過苛，並且也沒有就栽種大麻牟利與否的犯行做出區別。
官員提及，參照司法院釋字第790號解釋意旨，提出修正草案，增訂對於因供自己施用而栽種大麻，且情節輕微者的犯行，處較輕的刑責，以達罪刑均衡目的，刑度則為處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。
官員表示，栽種大麻將造成毒品擴散的可能，修法力道必須嚴格，增訂內容看似刑度減輕，其實重點在於必須都達到「供自己施用」及「情節輕微」二項要件，若僅有「供自己施用」要件，將可能造成栽種大麻者均是為「供自己施用」輕易獲輕判，並不恰當。
修正草案日前已送交行政院，行政院將於明天進行院會討論。
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