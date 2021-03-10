暴力犯罪多！警政署全台掃黑 陳家欽：斬草除根

槍擊、押人、凶殺等重大暴力犯罪多，警政署本月初全台掃黑。署長陳家欽指示幫派不法利益是掃蕩重點，要斷絕金流、斬草除根，並查緝不法槍械，「一波一波掃蕩」、「一個一個抓」，絕不讓黑道擾亂人民安全。

陳家欽與高檢署檢察長邢泰釗今天下午赴刑事局視察掃黑成果。陳家欽說，高檢、警政署已擬定下一波掃黑策略，針對躲在幕後首惡分子及維生金流、不法利益、寄生不法行業，如職業賭場、簽賭站、電信機房、毒品、槍械，都是與黑道共構的利益關係，會將幕後分子繩之以法。

他說，未來斷絕金流，連根拔起、斬草除根，瓦解犯罪組織，請國人相信檢警合作，一定可以保護人民安全，「絕對不會讓黑道擾亂人民安全，危害社會秩序！」

針對黑槍，他說，平均每月查獲九十至一百枝，查緝能量高，槍砲彈藥刀械管制條例修法去年六月實施，持有非法槍枝是五年以上重罪，「只要查獲請檢察官都能聲押」，透過查緝能量、司法重判嚴懲，才能杜絕非法槍械。

警方農曆年前才掃黑，但兩個月來治安狀況不斷，包括台南陳姓角頭遭槍殺、嘉義富商被擄人勒贖。警政署發動今年第2波掃黑，本月3日起至今天，檢肅治平目標35人、手下成員185人及幫派分子涉各類刑案223件、603人，查獲26把槍及毒品87公斤。