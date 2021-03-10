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影／北市代駕載到酒客遭毆 急找2友到場助陣痛扁酒客

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市王姓男子是知名大車隊的的代駕，昨晚幫3名男子代駕，卻因停車問題與對方爆發口角，王竟遭對方痛扁，趁隙打手機找來2名友人到場助陣，反擊後逃逸。警方詢後分別依社維法、妨害秩序罪嫌將其裁處、送辦。

警方調查，王男（34歲）昨天晚上10點多被公司指派到內湖區，幫柯姓男子、劉姓男子、林姓男子代駕到中山區林森北路，王男開到林森北路後不斷找車位，柯男等人認為王男找太久，雙方在車上爆發口角。

雙方下車爭論，柯男疑飲酒過多，情緒失控，竟當街向王男出拳；由於劉男及林男將王壓制，王只能任由柯男挨打。

王不斷奮力掙脫，見柯停手，立刻拿起手機找來蔡姓友人及陳姓友人到場助陣，柯等人見王「繞人」，也未膽怯，留在現場等待。

豈料蔡、陳一到場，猛將柯男打趴，柯等3人被打得落荒而逃，王、蔡、陳逃逸現場。

警方獲報趕抵，發現柯等3人還在，循線追查王等3人到案。王到案辯稱，是柯堅持將車停在林森北路酒店門口，但車位太小，柯態度太差，雙方爆發口角。

雙方事後均不提告傷害，警方詢後將柯男依社維法裁處，另依妨害秩序罪嫌將王等3人送辦。

王姓代駕遭酒客毆打，找來2名友人到場反擊。記者蔡翼謙／翻攝
王姓代駕遭酒客毆打，找來2名友人到場反擊。記者蔡翼謙／翻攝

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