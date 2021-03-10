高市肅槍追到嘉義、台南　犯嫌是台南遭槍殺角頭小弟

高雄方姓麵包師傅開槍擊斃2條人命遭逮後，高市警局長黃明昭下令「肅槍」，警方8、9日一連查獲2男擁有改造槍枝，其中38歲潘姓犯嫌，遭請方追捕時還開1槍拒捕，幸最終落網，警方查出潘嫌是上月遭槍殺的台南陳姓角頭小弟，另涉及今年2月台南直播主遭擄案件，全案警詢後移送橋頭地檢署複訊，昨晚檢方聲押獲准。

方嫌與簡姓前妻爭執後，一氣之下持槍打死兩名上前勸阻的劉姓、吳姓男子，鄉下麵包師傅擁槍引起社會關注，黃明昭隨後下命肅槍，7日三民二分局掃蕩地下槍械工廠，率先交出成績。

前晚市刑大偵二隊另執行掃黑專案，掌握台南潘姓男子擁槍，8日凌晨持拘票，掌握潘嫌行蹤後在嘉義大埔鄉某民宿圍捕潘嫌，但潘見警方上前，竟往民宿後方山區逃逸，逃竄過程還朝圍捕警力開1槍，慌亂中還將槍枝、彈匣丟棄。

警方事後沿潘逃逸路線搜捕，鎖定潘可能出入地點，最後於台南市南區一間車行逮到潘嫌，將其押解至高市刑大偵訊。

據了解，潘嫌落網後，市刑大另查出潘男涉犯今年2月台南唐姓直播主遭擄案件，是唯一仍在逃的要犯，但潘僅承認在場「泡茶」，否認參與擄人案件。

警方進一步追查發現，潘長期依附在日前遭綽號「蝦米」的蔡姓男子槍殺的陳姓角頭麾下，每月定期接受陳男資助，與涉案的「蝦米」屬於同輩。

警方起獲潘嫌擁1把改造手槍、12發子彈，全案詢問後，依違反《槍砲彈藥管制條例》等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨聲押獲准，至於潘嫌有無涉及其他刑案，正與台南市警方擴大偵辦中。