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高市肅槍追到嘉義、台南　犯嫌是台南遭槍殺角頭小弟

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄方姓麵包師傅開槍擊斃2條人命遭逮後，高市警局長黃明昭下令「肅槍」，警方8、9日一連查獲2男擁有改造槍枝，其中38歲潘姓犯嫌，遭請方追捕時還開1槍拒捕，幸最終落網，警方查出潘嫌是上月遭槍殺的台南陳姓角頭小弟，另涉及今年2月台南直播主遭擄案件，全案警詢後移送橋頭地檢署複訊，昨晚檢方聲押獲准。

方嫌與簡姓前妻爭執後，一氣之下持槍打死兩名上前勸阻的劉姓、吳姓男子，鄉下麵包師傅擁槍引起社會關注，黃明昭隨後下命肅槍，7日三民二分局掃蕩地下槍械工廠，率先交出成績。

前晚市刑大偵二隊另執行掃黑專案，掌握台南潘姓男子擁槍，8日凌晨持拘票，掌握潘嫌行蹤後在嘉義大埔鄉某民宿圍捕潘嫌，但潘見警方上前，竟往民宿後方山區逃逸，逃竄過程還朝圍捕警力開1槍，慌亂中還將槍枝、彈匣丟棄。

警方事後沿潘逃逸路線搜捕，鎖定潘可能出入地點，最後於台南市南區一間車行逮到潘嫌，將其押解至高市刑大偵訊。

據了解，潘嫌落網後，市刑大另查出潘男涉犯今年2月台南唐姓直播主遭擄案件，是唯一仍在逃的要犯，但潘僅承認在場「泡茶」，否認參與擄人案件。

警方進一步追查發現，潘長期依附在日前遭綽號「蝦米」的蔡姓男子槍殺的陳姓角頭麾下，每月定期接受陳男資助，與涉案的「蝦米」屬於同輩。

警方起獲潘嫌擁1把改造手槍、12發子彈，全案詢問後，依違反《槍砲彈藥管制條例》等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨聲押獲准，至於潘嫌有無涉及其他刑案，正與台南市警方擴大偵辦中。

黃明昭今早赴市刑大，頒發破案茶表揚肅槍有功的刑警，黃明昭說，警方展開肅槍專案，不僅針對擁槍犯嫌，幫派份子也會列為查緝對象；警方近期不定時排定擴大臨檢、路檢，提高見警率，同時掃蕩八大場所，遏止黑幫氣焰。

潘姓犯嫌被警方移送橋頭地檢署，昨天橋頭地院裁定准押。記者林保光／攝影
潘姓犯嫌被警方移送橋頭地檢署，昨天橋頭地院裁定准押。記者林保光／攝影
潘嫌擁有改造槍枝及12發子彈，全案全案詢問後，依違反《槍砲彈藥管制條例》等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨聲押獲准。記者張議晨／攝影
潘嫌擁有改造槍枝及12發子彈，全案全案詢問後，依違反《槍砲彈藥管制條例》等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方昨聲押獲准。記者張議晨／攝影
高市警察局長黃明昭，今到市刑大頒發破案茶，肯定市刑大破案有功。記者張議晨／攝影
高市警察局長黃明昭，今到市刑大頒發破案茶，肯定市刑大破案有功。記者張議晨／攝影
警方掌握潘嫌行蹤後，在台南市一家車行將他逮捕到案。記者張議晨／翻攝
警方掌握潘嫌行蹤後，在台南市一家車行將他逮捕到案。記者張議晨／翻攝

直播主 槍枝 角頭

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