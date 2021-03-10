南投命案1死1傷！檢警抽絲剝繭 詐騙集團「黑吃黑」惹殺機

同為廖姓2名詐騙集團成員遭同夥質疑黑吃黑，去年9月3日遭黃姓等17人，從台中酒店押到南投縣水里鄉凌虐，2人四肢全被打斷，1死1重傷。廖姓死者全身赤裸仰躺慘死。南投地檢署今天偵結，認為黃姓、辜姓嫌犯、毆打被害人致死，還企圖以「自首」誤導檢警，依殺人等罪嫌起訴，並請求從重量刑。

台中市刑大去年9月5日接獲自首電話，黃姓男子等人聲稱與友人協調債務談判破裂，氣憤下手打死1人，並將另1人打成重傷，台中警方將人帶回警詢，並通報案發地南投縣集集警分局處理。

集集警分局派員至水里鄉民宅，發現1名死者全身赤裸、傷痕累累陳屍屋內，屋內還有3名嫌疑人，全數帶回詢問，打電話自首的2人也由台中帶來南投，由檢察官張姿倩偵辦。

檢警調查，辜姓、劉姓、黃姓等人為詐騙集團成員，因認為交給綽號「仔仔」、「主任」的2名廖姓男子（均為28歲）到花蓮市籌組詐騙機房款項遭2人侵吞。由劉姓男子9月3日凌晨約2人到台中市金錢豹天上人間酒店喝酒。

凌晨3時30分許，2人自酒店後門離開時，立刻遭多人圍堵，分乘2輛車帶往南投水里鄉民宅拘禁，並以三秒膠等物凌虐。他們聯繫「主任」的李姓女友籌款400萬元，約定在台中市太平區交款，但黃姓嫌犯認為款項不足，持續以拳頭、棍棒、熱熔膠條等物毆打兩人。

5日上午「主任」趁機脫逃，被發現抓回後，再持續毆打廖○翔，直至他因多處鈍器傷、大面積出血死亡。「仔仔」也多處骨折、腎臟功能受損、肝功能受損重傷。黃等人發覺「主任」死亡後，等待辜姓主嫌指示，5日晚間才打電話向警方自首，「仔仔」則載至台中榮總就醫。

由於國內發生多起黑幫凌虐施暴案件，且企圖以自首誤導檢警，隱藏幕後主嫌，南投地檢署檢察長張曉雯與主任檢察官吳錦龍、李俊毅和檢察官張姿倩討論後深入偵辦，發現辜姓、考姓、吳姓男子才是指使者，再度搜索全部共犯到案，釐清命案真相。