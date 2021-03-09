分享駁二擴張血淚史 史哲盼火災後文化發展持續

圖為一手擘畫駁二開發計劃的高雄市副市長史哲。 聯合報系資料照片／記者徐如宜攝影

駁二藝術特區倉庫今晨火警後，一手擘畫駁二開發計劃的高雄市副市長史哲今天特別介紹「駁二擴張血淚史」，希望20年來駁二帶來的文化創意、藝術能量、社區共存發展能持續進步。

史哲在前高雄市長陳菊任內擔任文化局長時一手擘畫催生駁二藝術特區。史哲晚間在臉書發文表示，駁二從P2倉庫、C5倉庫、月光劇場等3棟倉庫起家，發展至今共有25棟倉庫，分為大勇倉庫群、蓬萊倉庫群及大義倉庫群，每棟倉庫都歷經漫長歲月淬鍊，也都裝載著開拓時期對每個駁二人的歷練。

經歷此次火災，史哲在文末表示，駁二近20年來帶來文化創意、藝術能量、社區共存發展，更帶給許多朋友們難以磨滅的美好回憶，市府會更加努力，持續進步，守護大家心中最珍視的駁二藝術特區。

貼文指出，高雄市文化局2006年接手駁二藝術特區時，這裡還是乏人問津的港區舊空間，但透過拓展周邊倉庫群，同時進行修整、展演活動規劃及周邊環境景觀維護，讓倉庫與周邊環境同時到位，才發展至現在的規模。

其中，最早的大勇倉庫群，是2001年駁二藝術發展協會的前輩，從港務局及台糖公司手中承租並修復而來；駁二名稱更是取自第三船渠旁的第二座起水倉庫。文化局接管駁二後，C1、C2、C3倉庫率先以展場身分加入，隨後餐廳、電影院及書店紛紛進駐。

而此次失火的自行車倉庫，則因毗鄰西臨港線自行車道，在高雄市長陳其邁2009年促成下，成立自行車學校，供車友交流。業者2010年轉移陣地，駁二承租自行車倉庫，並沿用名稱，西側作為展場，東側則在2013年由「本東倉庫商店」進駐，成為第一間進駐駁二的文創店家。

2012年，市府納入蓬萊倉庫群，原為高雄關稅局查緝私貨存放空間，整修後成為2012青春設計節、2012台灣設計展會場，並陸續成為大型展覽、鐵道博物館、正港小劇場，現場還有擬真的鐵道與火車模型，讓民眾可以搭乘小火車遊樂。

在高市府與台糖、原承租的32家五金業者協商後，大義倉庫群2013年納入駁二版圖，挑高寬闊的平頂倉庫除了打造成Live Warehouse作表演使用，也規劃出57個大小空間作為藝術駐村、人才回流、休閒遊憩使用。駁二藝術特區自行車倉庫凌晨起火，火勢在風勢助長下竄燒，消防局出動大批人力灌救，木造屋頂全毀，燒剩牆面。