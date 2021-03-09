駁二首家文創商店燒毀 店主期待重建後回來

駁二藝術特區倉庫失火，讓首家進駐的文創店家「本東倉庫商店」付之一炬。店主李瑾倫今天說，期待倉庫重建起來，也願意回來繼續開店，但到時候情形如何，有很多因素要考慮。

「本東倉庫…到世界末日那天」，「本東倉庫商店」店外的招牌這樣寫著，但商店已在深夜大火中燒得焦黑，曾經收容數隻毛小孩並販賣文具商品的文創空間，現在只剩下斷垣殘壁，木造屋頂結構全毀，留下檜木焚燒過的氣味。

插畫家李瑾倫帶著2隻狗，走到曾經的店門口拍了照片。那是火勢撲滅後的第7個小時，在那之前，她在臉書寫道：「望著本東倉庫烈焰沖天，思索著這是要給我如何的生命經驗，看到最後燒空的倉庫樑架倒塌下來，老天讓我很乾脆的和這個注入情感的倉庫再見嗎？」

這是她在駁二開店的第8年。2013年2月1日開幕的「本東倉庫」，內部有著長長斜坡，倉庫外牆爬滿綠藤，是第一間進駐駁二的文創店家，也是許多遊客必訪的文創商店，店內販賣「世界末日」明信片、筆記本等文具。

駁二藝術特區表示，2011年邀請文創品牌進駐，李瑾倫的「撥撥橘」便在其中。之後，她配合「2011高雄設計節」籌備商品館，開設「撥撥橘海水浴場商店」，成為「本東倉庫」雛型。由於駁二當時正值擴張期，正尋找特色與質感文創伙伴，最後選擇邀請李瑾倫進駐開設首家文創商店。

隨著時間經過，「本東倉庫」逐漸成為駁二一片風景，尤其以愛護浪貓浪狗聞名。火災後，不少網友關心毛孩子狀況，李瑾倫在臉書表示，「看到唯一住在倉庫的狗『妞妞』有平安脫逃，瞬間感謝。難過著無法離開的貓，希望沒有關籠的貓都知道出去的路」。

對那些貓，李瑾倫下午受訪時說，還有3隻走失，那是貓媽媽自己帶來丟進「本東」的小貓。愛動物的她，談起成立「灰灰基地美術館」時表示，希望以尊重動物生活習性的方式，提倡社區照顧結紮流浪動物，讓牠們能跟人類和平共處，並延長壽命。

至於「本東倉庫商店」未來，李瑾倫則說，很期待倉庫可以重建起來，也願意回來繼續開店，可是到時候是什麼狀況，也有很多因素要考慮，最後還是要看自己的實力。由於火災才發生第一天，加上她在其他地方還有自己的商店，現階段還在調整。

她平靜地這麼說，就像在臉書提到的，「跟自己說，這是豐盛的形式之一，都會好的」。