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駁二火災 陳其邁：全面檢驗24座倉庫群消防公安

中央社 / 高雄9日電

駁二藝術特區倉庫發生火警，高雄市長陳其邁今天表示，已請消防局釐清失火原因，檢視消防公安，並聯繫建築團隊，要重建恢復歷史紋理；同時，他也關心失蹤貓狗近況，並請居民協尋。

陳其邁下午視察駁二失火的「自行車倉庫」，問候居民、倉庫店家，也關心毛小孩近況。他受訪表示，倉庫發生火災「令人非常感傷」，因為駁二是高雄重要資產，包括規模及倉庫屋頂檜木結構等，歷史脈絡保存相當完整，已責成消防局盡速釐清失火原因。

他指出，駁二藝術特區總共有25個倉庫，從日治時期到戰後，每個倉庫群在高雄港歷史發展中，都有值得保存的特殊性，未來將全面檢查剩下24座倉庫群的消防公安，已聯絡建築師及高雄大學教授陳啟仁，希望跟民間團體加速重建，保存歷史紋理。

針對「本東倉庫商店」也在火災中付之一炬，陳其邁表示，早上已致電店主兼插畫家李瑾倫，稱讚她身為第一批回到駁二的文創工作者，將本東倉庫經營有聲有色。火災過後，店內貓狗還有幾隻貓咪受驚而失蹤，呼籲附近居民共同協尋。

2009年4月，陳其邁卸下代理市長職務後，創辦倉庫自行車學校並擔任創辦人。談到和自行車倉庫的情感，他稍早表示，戶外的一些樹木都是他親自種的，有些油漆和倉庫學校也找來著名的藝術家用古早的方式寫成；時隔10餘年，相關文字仍留在上面，因為有特別的情感，平常有空會去看看。

駁二 陳其邁 自行車

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