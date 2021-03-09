影／北市文山區連日砸場報復債主 天道盟不倒會11惡煞落網

台北市文山區日前有惡煞連續到一間開發公司砸場尋仇，警方介入後發現背後原因是幫派分子之間發生債務糾紛，才產生報復行動，經連日偵辦，陸續將闞姓主嫌等11人查緝到案，詢後依組織犯罪、公共危險等罪嫌移送偵辦。

警方調查，綽號「檸檬」的張姓男子，曾是天道盟文山會成員，時常出入台北市文山區景華街上的開發公司，他2月初糾眾前往新北市中和區一間葬儀社辦公處，向負責人追討約60萬元債務未果，未料對方與天道盟不倒會部分成員熟識，幾名惡煞遂找來同夥到文山區砸場報復張男。

原為天道盟太陽會成員的19歲闞姓男子，先前轉入天道盟不倒會，為替葬儀社負責人出氣，2月20日深夜先是找來數名同夥前往景華街上的開發公司，持棒球棍揮打公司鐵門；轄區警方事後派駐兩網警力在場守望，闞男等人又在2月22日凌晨，分別騎車「調虎離山」，先派人朝警車丟擲鞭炮、吸引警力追逐，再由後方人馬到開發公司門前潑漆。

警方說，滋事人等行事囂張，不僅砸場行徑惡劣、影響社會秩序，還特別將放炮、潑漆行為錄下來，上傳網路社群平台，簡直是在挑戰公權力。

警方2月22日當天就查獲騎車放炮、潑漆的闞男等4人，但經擴大追查，昨天中午兵分4路到新北市中和、永和、板橋、三重等地，將方姓男子及王姓少年等7人查緝到案，並查獲作案用西瓜刀、彈簧刀、鐵鎚、球棒、辣椒水噴霧器、油漆、本票等證物，詢後依組織犯罪、妨害公務、妨害秩序、公共危險、妨害自由、毀損等罪嫌移送台北地檢署偵辦。