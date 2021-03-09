【專家之眼】拖救永裕興18號返國之肯定與遺憾

蘇澳籍漁船永裕興18號去年12月30日於北太平洋中途島附近海域失聯，該船漁業工作人員包括臺灣船長1員與9名印尼漁工，事件發生後，經過家屬大力陳情，海巡署派遣艦艇前往查證與援救，到達現場登船搜索後，發現全船人員失蹤，操舵機件與對外無線電通信設施遭致損毀，於是決定進行拖救返臺調查，直至昨日上午終於返抵蘇澳港，將全案轉交宜蘭地檢署繼續偵辦。

整個行動前後，海巡署分別派遣巡護八號與巡護九號兩艘艦艇以接力方式執行任務，尤其是巡護八號在1月11日啟航後，在海上航行執行任務階段，返航時其本身所裝儎燃油、淡水及食糧存量都已超出安全下限，但卻仍然全力投入戒護任務，未曾因此放棄職守；直到巡護九號在2月18日海上會合完成任務交接後，才功成身退，在此必須表揚海巡署官兵為巡護遠洋漁業所付出辛勞，儘管未能及時援救漁業朋友人身安全，但確實已經盡力，表現可圈可點值得肯定。

但從另個面向來看，政府高層在此事件中，卻有許多部會顯然就是缺乏推動國家重大政策之政治敏感度，不但是怠忽職守，更是曝露出當前綠營執政，許多喊到震天響之政策不過是個口號，主事者從根本上就缺乏關懷，因此不禁讓人懷疑，相關政策流於表面文章，就僅能作為欺瞞民眾對內宣傳所用。

假若國內從事遠洋漁業招募人力不足，必須仰賴自新南向對象國雇用相關勞力投入作業，就必須重視其基本權益與人身安全，就新南向政策基本理念來說，假若希望獲得正面效應與雙贏局面，更是要透過外交體制與國內相關主管機關，共同來支持我國遠洋漁業雇用新南向對象國勞工，投入遠洋漁業撈捕作業所衍生之各項權益問題。

就我國經營新南向對象國關係來說，外交部在印尼漁工出現此種人命關天案件時，是否應當主動訓令駐外館處聯繫漁工家屬通報狀況，同時雙管齊下邀請印尼在臺代表機構，派員陪同其官員至蘇澳迎接拖救返國之永裕興18號，並且協調蘇澳當地漁業機構與宜蘭地檢署，讓印尼官方得以掌握後續偵辦處理與善後作業？但是從媒體報導與外交部對外反應來看，顯然印尼漁工人命價值遠比不上要對外推銷與呼籲購買自由鳳梨。

農委會下屬之漁業署為遠洋漁業主管機關，是否亦應派員理解與掌握永裕興18號具體狀況，以便作為未來策進遠洋漁業活動之政策參考基礎，而且發生如此人命關天案件，主管機關不聞不問，將全案完全則由海巡機關處理，怎樣都說不過去。若在考慮印尼漁工受雇來臺，就國際社會關切勞工所處勞動條件與環境來說，都不問其國籍而具有普世標準，而勞動部本身作為主管部會，豈能完全不聞不問，是否應當就本案，關切印尼漁工之勞動值勤與生活基本條件，這才不會算是怠忽職守。