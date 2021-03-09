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影／北聯幫成員討債得手反咬委託人 持槍敲破頭再勒索20萬
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把委託人打到頭破血流，勒索20萬元；刑事局拘提王等6人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方令王5萬元交保，共犯交保或請回。
警方調查，22歲王姓男子受託索討10萬元賭債，去年10月拿到手後，約委託人至友人位於台北市北投區的鐵皮屋住處，率眾持手槍及武士刀、藍波刀、彈簧刀，以槍把敲傷委託人頭部；委託人被控制約2小時，用手機網路轉帳20萬元才獲釋。
同時間前後，王等人受託討1萬元賭債，約被害人至新北市新莊區某民宅，獅子大開口勒索20萬元得逞。
刑事局偵九大隊第二隊追查，上月2日搜索台北市的犯嫌住處，拘提王等6人；王等人坦承因缺錢犯案。
警方搜出武士刀、開山刀、藍波刀、彈簧刀、伸縮警棍及本票、現金10萬元，詢後將6人依組織條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害罪嫌移送。
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