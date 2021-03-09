快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北聯幫成員討債得手反咬委託人 持槍敲破頭再勒索20萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把委託人打到頭破血流，勒索20萬元；刑事局拘提王等6人依組織犯罪防制條例等罪嫌移送，檢方令王5萬元交保，共犯交保或請回。

警方調查，22歲王姓男子受託索討10萬元賭債，去年10月拿到手後，約委託人至友人位於台北市北投區的鐵皮屋住處，率眾持手槍及武士刀、藍波刀、彈簧刀，以槍把敲傷委託人頭部；委託人被控制約2小時，用手機網路轉帳20萬元才獲釋。

同時間前後，王等人受託討1萬元賭債，約被害人至新北市新莊區某民宅，獅子大開口勒索20萬元得逞。

刑事局偵九大隊第二隊追查，上月2日搜索台北市的犯嫌住處，拘提王等6人；王等人坦承因缺錢犯案。

警方搜出武士刀、開山刀、藍波刀、彈簧刀、伸縮警棍及本票、現金10萬元，詢後將6人依組織條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害罪嫌移送。

北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／翻攝
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／攝影
北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把將委託人打到頭破血流，勒索20萬元，刑事局拘提王等6人移送。記者李奕昕／攝影

恐嚇

延伸閱讀

改造槍5萬有找 比機車還便宜

雲林聚眾尋仇砸車潑漆 警察以車追人緝凶

難道高雄剩我沒槍？女議員批治安差 陳其邁：專案掃蕩

與妻爭執竟持槍打死兩和事佬 她嚇壞「不知他有槍」

相關新聞

【專家之眼】拖救永裕興18號返國之肯定與遺憾

蘇澳籍漁船永裕興18號去年12月30日於北太平洋中途島附近海域失聯，該船漁業工作人員包括臺灣船長1員與9名印尼漁工，事件...

高雄麵包師傅持槍殺2人案 橋檢依殺人罪聲押

高雄市大樹區方姓麵包師傅疑不滿前妻與他人交往，涉嫌持槍擊斃吳姓及劉姓男子，仁武警分局員警昨於大寮逮獲方男，今天上午移送橋...

影／北聯幫成員討債得手反咬委託人 持槍敲破頭再勒索20萬

北聯幫成員王姓男子受託討債，得手後不拿錢給委託人，反而持槍把委託人打到頭破血流，勒索20萬元；刑事局拘提王等6人依組織...

餐酒館連3次遭潑漆！議員幫出頭懷疑警吃案 派出所澄清

台北市中山區錦州街一家餐酒館連續3個月遭人潑漆3次，財損約200萬，店家懷疑是黑道幫派涉案，警方目前帶回7嫌，初步調查無...

台中霧峰閃紅燈路口凌晨死亡車禍 1機車騎士不治

台中霧峰區福新路、乾溪東路口在今天凌晨9日凌晨0時50分，發生20歲郭姓男子騎機車行經路口時，與陳姓男子駕駛的小貨車碰撞...

除草工殺越籍女友 喝農藥昏迷

五十七歲黃姓男子與四十四歲越南籍阮姓女子疑因感情衍生債務糾紛，昨天談判未果，爆發衝突，黃拿出預藏長尖刀刺死阮女，隨後打電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。