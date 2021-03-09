餐酒館連3次遭潑漆！議員幫出頭懷疑警吃案 派出所澄清

台北市中山區錦州街一家餐酒館連續3個月遭人潑漆3次，財損約200萬，店家懷疑是黑道幫派涉案，警方目前帶回7嫌，初步調查無幫派背景，還有2嫌正在追緝。警方表示，此案為店家前員工與店家私人恩怨，所以找人潑漆，將加強轄內巡邏勤務，積極預防犯罪。

餐酒館王姓老闆娘今天協同台北市議員徐立信開記者會，在開記者會前，王姓老闆娘和徐立信懷疑，中山分局建國派出所將此案「大案小辦」，還遭派出所長警告「筆錄中不准提到幫派，否則你後果會很嚴重」。

不過在記者會現場，王姓老闆娘一改態度，表示「只是把可能的原因跟警方說，但黑幫涉案的證據不足，警方也沒有要我不要寫在筆錄」。王姓老闆娘認為沒有遭到派出所長警告、恐嚇。

王姓老闆娘說，第一次遭潑漆前，曾遭2名男子索討保護費，對方自稱中山聯盟成員，才懷疑是幫派涉案。

建國派出所長顏群良表示，該餐酒館第一次遭潑漆是去年12月24日平安夜，第二次是今年1月30日，第三次是3月6日，第一次獲報立刻組成專案小組，前兩次共查獲7嫌，第三次調查發現是2嫌涉案，將申請拘票進行拘提，並建請檢察官聲押。

另外，店家表示遭中山聯盟索討保護費，經查嫌犯並無黑幫背景，且中山聯盟已於2014年「夜店殺警案」後遭警方剷除，大多成員正在監獄服刑。