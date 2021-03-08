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桃園幫派分子KTV開22槍囂張 檢方連夜聲請羈押
桃園市21歲鍾姓男子索討保護費不成，5日深夜竟率眾到平鎮區民族路養生館砸店，昨天凌晨又獨自持手槍到雙福路另一家KTV 連開22槍，警方專案小組循線在今天上午逮捕主嫌鍾男到案，並相繼逮捕同夥5人到案，桃園地檢署檢察官偵訊後，檢方今天晚上將鍾嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、毀損等罪嫌重大，向法院聲請羈押。
檢警調查，有幫派背景的鍾男，與雙福路一家KTV有利益糾紛，7日凌晨駕駛白色休旅車前往該KTV店，持槍朝著門口槍擊掃射22槍，波及客人停放的轎車，鍾男開槍後逃離現場，警方掌握10多人涉案，警方今天上午逮捕鍾男，查扣改造手槍1支、彈殼數顆，警訊後移送桃檢偵辦，警方並相繼帶回5嫌偵辦中。
桃檢表示，鍾男槍擊案經檢方偵訊、涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、毀損等罪嫌重大，且鍾有反覆實施同一犯罪之虞，檢察官晚間向法院聲請羈押，全案由專案小組繼續偵查中。
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