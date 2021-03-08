桃園毒品再犯防制平台成立 檢察長：檢醫毒防三角合作

桃園地檢署今天下午邀集市府衛生局、毒品危害防制中心及6家醫療院所開會，由檢察長王俊力主持成立桃園地區毒品再犯防制連繫平台，王俊力表示，因應毒品危害防制條例第24條修正通過，找出最佳戒癮處遇方案、建構機構間橫向聯繫機制，未來毒癮戒治可在醫療院所治戒，透過地檢署與6家醫療院所、毒品危害防制中心三角緊密合作，初期希望達到桃園毒品人口30%接受該戒癮治療目標。

地檢署邀集衛生局、毒品危害防制中心及部立桃園療養院、國軍桃園總醫院、台北榮總桃園分院、林口長庚、、居善醫院、周孫元診所6家醫療院所、更生保護會桃園分會代表開會，針對今年1月通過毒品危害防制條例第24條今年1月修正通過，商議找出毒品人口的最佳戒癮處遇方案、建立機構間橫向聯繫的機制。

王俊力表示，以前毒品人口戒治毒癮，必須去戒治所勒戒，但是過去被檢方勒令前往醫療院所戒治的毒癮者，往往愛去不去，醫療院所也莫可奈何，如今毒危防制條例24條修正，賦予檢察官可以結合醫療院所，對戒癮者進行社區處遇治戒毒癮，幫助很多不去戒治所戒治者戒治。

如今毒品再犯防制連繫平台成立，醫療院所可與檢察官、毒品危害防制中心三角緊密合作關係，醫療院所會將戒癮者戒治情形回傳通報，地檢署接到通知會發告誡書，要求戒癮者立刻去醫療院所配合戒治，醫療院所每個月亦將採檢驗回報檢方，毒品危害防制中心也會同步收到訊息，掌握桃園毒品人口戒治情形。