世大運舉旗幟被黑衣人搶 獨派要國賠100萬法官判敗訴

獨派成員洪德仁、史栩甄、郭潤庭、劉晁維2017年世大運閉幕式舉旗幟、布條，被維安人員奪下，他們指控過程中受傷且自由受到侵害，提告要求台北市政府、台北市政府警察局、國防部憲兵指揮部、國安局等4單位賠償共100萬元。台北地方法院認為維安手段符合比例原則，判4人敗訴，機關免賠，可上訴。

洪德仁主張，他持票進入世大運閉幕典禮，在觀眾席舉著符合規定、寫有「台灣就是台灣，不是中華台北」的旗幟，卻被不明人士搶奪扯走，導致他左前腕、左手肘受傷。

史栩甄指出，她當時上前關心另名獨派成員被架走，未料被一群黑衣人包夾、硬擠到通道外，還被強抓著手臂、拖行，過程中導致他膝蓋受傷，行動自由受到剝奪。

郭潤庭、劉晁維指出，兩人當時一起拉著一面獨立建國旗幟，突然被黑衣人伸手搶奪，雙方拉扯後黑衣人終未得逞，但兩人的自由受到侵害；4人各要求台北市政府、台北市政府警察局、國防部憲兵指揮部、國安局賠償25萬元。

台北市府、市警局、國防部憲兵指揮部抗辯，世大運閉幕式是由國安局所屬的憲兵人員執行維安，單位並非維安主導者，也非賠償義務機關。

國安局認為，4人沒有說明公務員執勤時有何違法，也未提出具體事證，擅自推斷執勤不法，過於速斷且欠缺理由。

判決指出，根據相關事證，認定4人指控取走旗幟、限制身體自由的應為國安局指揮的特種勤務人員；法官認為，根據錄影畫面、布條大小，認定高舉展開的旗幟確實會阻礙特勤人員的視線，妨礙特勤人員即時聯繫或傳遞指令，而旗幟上標語並非特勤評估維安工作考量的因素。