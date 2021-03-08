高雄男子上網學改造槍械 警多日跟監破獲多枝手槍
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，3年前租下前金區某間透天厝當成槍械改造工廠，三民二警分局偵查隊獲報多日跟監蒐證，昨天持搜索票趁林男午休進入搜索，當場破獲改造手槍5枝、改造衝鋒手槍1枝及91顆子彈、安非他命8.34公克等，依法送辦。
據了解，林男（44歲）過去曾在機械工廠工作，現在則在檳榔攤上班，有多項前科，供稱對改造槍枝有興趣才上網學習製作、購買材料，否認賣槍牟利，警方跟監多日昨天下午趁林男的女友離開處所、鐵門半開之際進入搜索，林男當時正在房間休息，看到一群員警闖入，只能束手就擒。
警方在林男房間起獲仿製義大利貝瑞塔92FS型手槍2枝、仿製奧地利克拉克19FS型手槍1枝、操作槍2枝、改造衝鋒手槍土耳其ZORAKI 925型及子彈91發、改造槍工具一批、二級毒品安非他命8.34公克、吸食器一批等，房內還裝有子彈試射的隔音設備等，員警將持續向上、向下追查槍枝來源及流向擴大偵辦。
三民二分局長黃文哲表示，本案經偵辦後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪將林嫌移送法辦，並強調分局將持續努力查緝違法槍械，淨化轄內治安環境守護民眾安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言