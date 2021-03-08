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高雄男子上網學改造槍械 警多日跟監破獲多枝手槍

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，3年前租下前金區某間透天厝當成槍械改造工廠，三民二警分局偵查隊獲報多日跟監蒐證，昨天持搜索票趁林男午休進入搜索，當場破獲改造手槍5枝、改造衝鋒手槍1枝及91顆子彈、安非他命8.34公克等，依法送辦。

據了解，林男（44歲）過去曾在機械工廠工作，現在則在檳榔攤上班，有多項前科，供稱對改造槍枝有興趣才上網學習製作、購買材料，否認賣槍牟利，警方跟監多日昨天下午趁林男的女友離開處所、鐵門半開之際進入搜索，林男當時正在房間休息，看到一群員警闖入，只能束手就擒。

警方在林男房間起獲仿製義大利貝瑞塔92FS型手槍2枝、仿製奧地利克拉克19FS型手槍1枝、操作槍2枝、改造衝鋒手槍土耳其ZORAKI 925型及子彈91發、改造槍工具一批、二級毒品安非他命8.34公克、吸食器一批等，房內還裝有子彈試射的隔音設備等，員警將持續向上、向下追查槍枝來源及流向擴大偵辦。

三民二分局長黃文哲表示，本案經偵辦後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪將林嫌移送法辦，並強調分局將持續努力查緝違法槍械，淨化轄內治安環境守護民眾安全。

高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／翻攝
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／攝影
高雄市綽號「傑仔」的林姓男子疑似從網路上學習改造槍械方法，昨天被警方當場查獲。記者陳玫伶／攝影
高雄市三民二警分局偵查隊長黃國書解釋辦案經過。記者陳玫伶／攝影
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