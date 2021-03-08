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已婚男持刀刺死越南女 警朝感情錢財釀殺機偵辦

中央社 / 南投縣8日電

已婚黃姓男子疑與越南籍阮姓女子有感情及金錢糾紛，雙方今天在阮女的店內起爭執，黃男持刀刺死阮女並喝農藥輕生，下午脫離險境，埔里警分局朝感情、錢財釀殺機持續偵辦中。

埔里鎮南盛街一家越南商店上午發生凶殺案。57歲黃姓男子與44歲越南籍阮姓女子疑因感情及金錢糾葛，雙方在阮女經營的商店談判起口角，黃男持尖刀刺阮女胸腹部多刀，導致阮女送醫急救不治，犯案後黃男喝農藥輕生並打電話報警，經送醫急救已脫離險境。

南投縣警察局埔里分局表示，一名黃姓男子駕駛小貨車前往越南籍阮姓友人經營的雜貨店，因不明原因持刀刺殺被害人，黃男行凶後隨即喝下自行攜帶的農藥除草劑，並打電話報警，埔里分局接獲報案前往處理，發現阮姓被害人身中數刀，送醫搶救仍傷重不治。

黃姓犯嫌喝下農藥，第一時間被送往台中榮民總醫院埔里分院救治，再轉送台中榮總，院方告訴警方，黃男已脫離險境，沒有生命危險。因此，埔里分局待黃男出院後將著手詢問犯案動機及過程，南投地方檢察署今天下午也相驗阮女遺體，釐清死因及致命傷。

據了解，黃男與阮女各有家庭，2人交往1年多，阮女多年前嫁到台灣，與丈夫分居後獨自到埔里鎮定居，日前才在南盛街開店販售越南雜貨，黃男則以除草為業；由於阮女疑要提分手，加上黃男不滿積蓄被花光，雙方近期常因金錢及感情起衝突，黃男今天駕駛小貨車到商店找阮女，爭吵聲傳出不久即發生命案。

附近鄰居透露，當時坐在家門口，看到黃男駕車來找阮女就開始大小聲，對話很像吵架，過沒多久，就聽到阮女慘叫一聲，接著黃男走出店外一直講電話；由於雙方要分手，黃男向阮女討回先前送出的物品，阮女已經還給黃男，不解黃男為何今天又找上門。

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埔里 越南 分手

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