各有婚姻仍不倫交往 南投除草工殺女友喝農藥輕生

南投縣57歲黃姓男子與44歲越南籍阮姓女子各有家庭卻不倫交往，近期屢因感情問題爭吵，黃疑不滿自身積蓄被阮女榨乾，今赴阮所經營的越南商店理論，雙方又起口角，黃憤而持刀殺死阮女後，喝農藥送醫昏迷，釀1死1重傷悲劇。

據了解，阮女在越南曾有一段婚姻，離婚後嫁到台灣嘉義7年多，已取得台灣身分證，目前與丈夫分居，獨自在南投縣工作定居；1年多前，因採茶工作與除草工黃男結識，雙方雖各有婚姻，卻仍不倫交往，黃甚至資助阮在埔里市場開商店。

阮女經營越南商店販售蔬果和家鄉雜物，但開店期間，兩人常因交友、金錢等問題發生爭執，阮的同鄉姐妹表示，阮女近來常抱怨黃男過度干涉她交友和生活，還會動手打她，這陣子常吵架，她因此想要結束這段不倫戀情，未料竟發生憾事。

黃男今天上午9時許開著小貨車到阮女商店，黃向阮索討代購裝置店內貨架費用，阮女疑不願支付，雙方又發生口角，黃憤而持刀刺朝阮猛刺；因兩人爭吵激烈，之後還傳出慘叫聲，鄰居趨近查看，就看見黃身上沾有血跡從店內走出。

目擊民眾表示，黃犯案後邊走邊打電話說「他殺人了」，很像是跟警方自首；鄰居則透露，阮的越南商店大概才開2個月，男友常到店內找她，聽說他也投入近百萬積蓄幫忙她開店，卻仍吵架鬧分手，男生可能不甘心人財兩失，而痛下殺手。

而黃行凶後喝下預藏的農藥除草劑，在店外等候，警方到場後隨即將黃上銬送醫；進入店內發現行凶用的長尖刀被放置在一旁桌上，明顯彎曲，阮女則倒臥血泊中，臟器外露，其胸、腹部遭刺5刀，有1刀因刺中心臟，送醫因失血過多宣告不治。

警方表示，初步了解阮、黃兩人各有婚姻關係仍交往，衍生感情、債務糾紛，案發後雖將2人送醫，並查扣犯案尖刀，但因阮女傷重不治，黃嫌也還在昏迷搶救中，尚未無法製作筆錄，詳細過程及事發原因仍待進一步調查釐清。