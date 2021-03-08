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超級任務！航行57天、近萬海浬 海巡拖救永裕興破紀錄
「永裕興18號」漁船去年12月30日在中途島附近海域失聯，船上10人下落不明，今年1月11日海巡署派船救援，今天下午結束超級任務，統計巡護八號及九號總共航行57天、將近1萬海浬，天數及距離都打破紀錄。
由於根據美國的定翼機傳回來的照片做對比，不排除船上有生還者。「巡護八號」船自1月11日出港，1月29日於鵝鑾鼻東北方與我國漁船「億榮18號」及「永」船會合，31日6時許趁現場海象好轉，登船發現「永」駕艙及通訊設備毀損，機艙積水，但未發現1名台籍船長及9名印尼漁工。
2月18日改由「億榮3號」接替拖帶，「巡護八號」因往返航行天數已超出油、水及糧食存量的安全範圍，海巡署另調派「巡護九號」船於2月7日出發，2月16日交接，持續戒護「億榮3號」拖帶「永」船，航行30天，兩船總航行57天，近萬海浬，時間及距離打破海巡署的救援紀錄。
海巡署艦隊分署長謝慶欽說，拖救過程中險象環生，總共斷纜5次，再接上纜，面對5到6米的大浪，只能趁海象好轉之際接近永船，儘速拖帶離開，以前最長的是特宏興案，航行達7000多海浬，但航程天數與距離比不上永裕興18號，這是海巡署該做的工作，他們責無旁貸。
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