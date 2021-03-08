遇警盤查心虛轉身逃跑 沿途公園丟毒品仍遭逮捕
29歲許姓男子，日前在北市鄭州、塔城路口遭警方盤查，突然拔腿狂奔逃跑至玉泉公園，途中涉嫌丟氣身上持有的毒品安非他命，幸好熱心民眾目擊，警方也順利趕到現場逮捕許男，並在公園幫浦站屋頂找到遭丟棄毒品，全案依毒品危害防制條例移送法辦。
大同警分局延平派出所警員馬美莊、林哲緯、黎和承，本月5日晚上6時許在鄭州、塔城路口巡邏，發現雙載的機車騎士形跡可疑，上前盤查，突然許姓騎士以眼時示意後座的胞弟，胞弟假裝伸手拿東西，突然轉身拔腿狂奔逃逸。
警方見到許男突然逃跑，隨即上前追趕，沿路許男疑似沿途丟棄毒品安非他命和吸食器，立即請熱心民眾騎機車搭載至玉泉公園，順利找到許男並命其他在地上。
公園裡還有其餘熱心市民目擊警匪追逐，起初以為是youtuber拍片，後來發現確為警方抓嫌疑犯，隨即告知警方，看到許男把東西丟在幫浦站的屋頂，並協助女警巡獲毒品。
全案在公園幫浦站上屋頂，查獲二級毒品安非它命，毛重3.8公克和1組吸食器。全案依照毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦，並追查毒品來源。大同分局表示，警方查緝毒品決心絕不受疫情影響，呼籲不法之徒，切勿心存僥倖。
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