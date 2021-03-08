槍殺安平角頭「建文」 黑道分子「蝦米」提報治平對象

台南市黑道分子綽號「蝦米」的蔡姓秉逸涉嫌槍殺昔日大哥陳建文，被收押台南看守後，市刑大連日來蒐證，並將蔡列為組織犯罪集團首腦，今天依治平對象函送南檢法辦。

民風淳樸的台南古都，日前因幫派尋仇、內部利益分配不均等事件，先有恃眾綁架直播主，後有黑幫內鬥，引發二件凶殺命案震驚社會。台南市警方為展現打擊黑幫決心，針對以蔡秉逸以及曾俊男湳為首（均已羈押）組織犯罪集團法辦，其他尚在外活動之成員持續蒐報查緝。

台南市警察局長方仰寧統合市刑事警察大隊、新化分局、第四分局等各外勤單位及刑事警察局南部打擊犯罪中心成立專案小組，報請台南地方檢察署檢察官黃榮加、李宗榮、董詠勝聯合指揮偵辧。

專案小組自110年3月4日至7日間兵分多路持搜索票、拘票，分進合擊地啟動另一波剷除黑幫的檢肅行動，事前規劃縝密，不費一槍一彈即逮捕涉及1月23日綁架直播主涉嫌人林姓男子等5人，及2月16日安平區追殺命案曾姓男子組織犯罪集團成員等4人到案，並查扣棍棒及刀械等證物，全案由地檢署偵辦中。